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Kültür-Sanat

Coldplay grubu müziğe ara veriyor

Grubun solisti Martin, 'Bu konser önümüzdeki 3 yıl içinde vereceğimiz son büyük konserlerden biri. Ama ben durmak istemiyorum' dedi

25 Kasım 2012 16:48

İngiliz rock grubu Coldplay grubunun solisti Chris Martin, dünya turnesine çıktığı son konserinde müziğe 3 yıl ara vereceğini açıkladı.

Grubun son konserinde solist Martin, izleyicilere “Bu konser önümüzdeki 3 yıl içinde vereceğimiz son büyük konserlerden biri. Ama ben durmak istemiyorum” dedi.

Hitfix sitesinde yer alan habere göre, Martin’in konserdeki açıklaması henüz resmiyet kazanmadı.

Coldplay, son turnesindeki canlı performansları 'Coldplay Live 2012' albümü adı altında yayınladı.

Grup, yılbaşında Jay-Z ile birlikte New York’ta konser verecek.

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