Çok kahve içen kadınların hamilelik şansı azalıyor!

Danimarka Arhus Üniversite Hastanesi doktorlarından Ulrik Schioler Kesmodel, 4 bin kadın deneğin izlenmesi yoluyla elde edilen sonuçlara göre, günde 3 bardaktan fazla kahve içen kadınların, kahve içmeyen kadınlara göre, doğal yollardan hamile kalma şanslarının yarı yarıya azaldığını ve düşük yapma risklerinin arttığını açıkladı.

Suç kafeinde

Kahvenin de sigara gibi hamile kalma olasılığını olumsuz etkilediğini kaydeden Dr. Kesmodel, "Çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftlerin alması gereken önlemlerin başında, sigarayı ve alkolü bırakmaları gerekiyor. Eğer kiloları fazla ise kilo vermeleri de şart. Günde iki fincan kahve olabilir, üç fincan tartışmalıdır, 4 fincan kahveye ise kesinlikle hayır diyoruz" şeklinde konuştu.

Dr. Kesmodel ayrıca, hamile kalmak isteyen kadınların, kahvenin yanı sıra çay ve kolalı içecekler tüketmekten de sakınması gerektiği uyarısında bulundu.