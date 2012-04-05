Spordan sonra içilen kahve, deri kanseri riskini azaltıyor

ABD’nin New Jersey kentindeki Rutgers Ernest Mario Eczacılık Fakültesi’nde yapılan deneylerde, kafein tüketimi ile deri kanserinin azalması arasında doğrudan bağlantı görüldü.

Aynı bağlantı spor ve kanser arasında da var. Ancak bu ikisi bir araya geldiğinde kanserli hücrelerden kurtulma olasılığı çok daha fazla artıyor. Yapılan deneylerde, egzersiz yaptırılan ve kafein enjekte edilen farelerin güneş ışığına fazla maruz kalmaktan oluşan deri tümörlerinin yüzde 62 azaldığı görüldü. Dr. Yao-Ping Lu, fareler üzerinde ulaşılan sonuçların insanlara da uygulanabilir olduğunu, spor ve kahve kombinasyonunun deri kanseri tedavisine uygulanabileceğini söyledi.