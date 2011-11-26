Migren ağrısına karşı çay ve kahve

T24 - Migren hastalarının sürekli ağrı kesici kullanmak yerine, kafein içeren çay ve kahve gibi içecekleri tüketerek ağrıların azalmasını sağlayabilecekleri bildirildi.





Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, migren olarak adlandırılan ''günlük tekrar eden baş ağrılarının'' genellikle hastalar tarafından ihmal edildiğini söyledi.



Migrenin dikkat edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirten Erdoğan, hastalığın tedavisinin sürekli olarak ertelendiğini, bunun doğru olmadığını dile getirdi.



Erdoğan, ''Tedavi sürekli erteleniyor. Ağrının alınan ağrı kesicilerle geçebileceği düşünülerek doktora başvurulmuyor. Ağrı geçer düşüncesiyle beklemek doğru bir çözüm değil. Çünkü, ağrı giderek artıyor ve dayanılmaz bir hal alıyor'' dedi.



Migren hastalarının bazılarında ağrının geleceğinin, öncü diye tanımlanan belirtilerle önceden tespit edilebildiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



''Öncü belirtilerin görüldüğü hastalar, diğer hastalarımıza göre daha şanslı. Bu sayede önlemini önceden alabilme imkanı buluyor. Mesela ışık çarpmaları ve çizgiler gelmeye başlar. Migren hastalarında başlayan baş ağrısı yüksek ışık ve seste daha da artıyor. Eğer rahatsızlık başladıysa hastanın ışıktan ve sesten kendisini izole etmesi gerekiyor. Bir anda başlayan ağrı şiddetini artırarak devam edeceği için uyumayı öneriyoruz.''



Erdoğan, bu tür rahatsızlıklarda ağrı kesici kullanımını doğru bulmadıklarını da belirterek, ''Sürekli ağrı kesici kullanılmasını önermiyoruz. Koruyucu tedaviyle, günlük ihtiyaçmış gibi kullanılan ağrı kesici bağımlılığını azaltmaya çalışıyoruz. Migren ataklarında kafeini önerebiliriz. Kafein içeren çay, kahve gibi ürünler migren ağrısını azaltabiliyor. Migren için kafein içeren bazı ilaçlar da var. Kafein kan damarlarını daralttığı için baş ağrısını azaltabiliyor'' diye konuştu.