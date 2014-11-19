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Kültür-Sanat

Çocukluğundan son günlerine Zeki Müren

'Sanat Güneşi'nin hiç bilinmeyen fotoğraflarının yer aldığı 'İşte Benim Zeki Müren' sergisi 20 Aralık'a kadar ziyarete açık

19 Kasım 2014 20:49

"Sanat Güneşi" Zeki Müren'in çocukluğundan, son günlerine kadar gündelik hayatından ayrıntılara ışık tutan “İşte Benim Zeki Müren” sergisi, Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. Dün (18 Kasım'da) açılan sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

“İşte Benim Zeki Müren” sergisi, Zeki Müren’in 18 yıldır Türk Eğitim Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı arşivinde bulunan fotoğraflarını ve özel eşyalarını gün yüzüne çıkarıyor. Sanatçının, sağlığında ancak bir bölümünü düzenleyebildiği, diğer bir bölümü tarihsiz, açıklamasız halde duran, kimisi daha dün çekilmiş gibi canlı, kimisi yılların yorgunluğuna yenik düşmüş on bine yakın fotoğrafı, desenleri, kostümleri, plakları, şiirleri, notları ve arşiv görüntüleri, kısacası dolu dolu geçmiş bir yaşamdan arda kalan belgeleri bir araya getiriyor.

 

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