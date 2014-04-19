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Zeki Müren'in babasının mezarındaki kubbe çalındı

Bursa'da Türk Sanat Müziği'nin efsane isimlerinden Zeki Müren'in babasına ait mezarın üstündeki bronz kubbeyi çalarak kayıplara karıştı

19 Nisan 2014 20:07

Bursa'da, "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in babası Kaya Müren'in mezarını örten bronz kubbe çalındı.

Yıldırım ilçesindeki Emirsultan Mezarlığı'na gelen kişiler, Zeki Müren'in mezarının yanında bulunan babası Kaya Müren'in mezarının üstündeki 4 mermer sütunun üzerine konulmuş bronz kubbeyi yerinden çıkardı. Bu sırada mermer sütunlara da zarar veren zanlılar, yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki kubbeyi çaldı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye gelen polis ekipleri, mezarda inceleme yaptı. Öte yandan, ziyaret için mezarlığa gelen vatandaşlar, hırsızlığa tepki gösterdi. Kaya Müren'in mezarının üstündeki kubbenin, 2007 yılında da çalınma girişiminde bulunulduğu öğrenildi.
 

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