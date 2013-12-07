Ahu Tuğba: Zeki Müren nişanlımdı, eğer isteseydi onunla evlenirdim

80'li yılların ünlü sinema yıldızı Ahu Tuğba, Zeki Müren'le reklam için nişanlandığını söyledi. Ahu Tuğba, “Zeki Müren kabul etseydi onunla evlenirdim” dedi.

Kanaltürk’te katıldığı canlı yayında, bir dönem magazin gündemini meşgul eden Zeki Müren ile nişanlandığı iddialarına yanıt veren Ahu Tuğba, “Nişanlanmıştık onunla... Hafta sonunda nişan yüzükleri takılmıştı. Levent’teki evimde. İnsan olarak rahmetliyi çok seviyordum. Benim ona karşı çok büyük bir sevgim vardı. Rahmetlinin bana sevgisi vardı. O sevgiyi parayla alamazsınız başka bir his o” diye konuştu.

Ahu Tuğba, “Onun yüzüğünü hala evimde saklıyorum. O da sakladı. Bir dergi içindi bu nişan. Senaryoydu ama birbirimize olan sıcaklığımız gerçek gibi gösterdi. Bayağı nişanlı kaldık. Yüzükler parmağımızda uzun süre kaldı. Zeki Müren kabul etseydi onunla evlenirdim” dedi.