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Bilim / Teknoloji

Çocuklara özel Google Maps yolda!

Uygulamada çocukların dünyayı ve şehirleri tanıması için özel grafikler de bulunacak

10 Ağustos 2015 23:13

Daha küçük yaştaki kullanıcılara ağırlık vermeye başlayan Google, çocuklara özel Google Map geliştirecek. Çocuklara dünyayı ve şehirleri tanımak için özel grafiklerle sunulacak yeni haritada aynı zamanda interaktif öğeler de öne çıkacak.

TeknoYo'nun haberine göre, Google, çocuklar için geliştireceği harita için yeni ekip kurmaya başlamış durumda. Ürün yöneticileri vemühendislerin yanısıra  ve pedagog danışmanlar da Google Maps için çalışacak ekipte yer alacak.

Google, çocuklar için daha fazla ürün geliştireceğini geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Daha güvenilir ve daha çocuklara uygun tasarımla sunulmaya başlanan bu örneklerin ilki web tarayıcısı Chrome ve YouTube olmuştu.

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