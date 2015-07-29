Google Çeviri'nin görsel uygulaması artık Türkçe

Google Çeviri uygulaması ile artık yazılı ve görsel metinler cep telefonu ekranında anında Türkçe olarak görüntülenebiliyor. Desteklenen dillerin sayısı son güncellemeyle 7’den 27’ye çıkan uygulama ile artık dilediğimiz metnin görsel çevirisine Türkçe olarak da erişmek mümkün hale geldi. Çevrilmek istenen yazılı metne telefon kamerasını doğrultarak anında Türkçe olarak görüntülemeye imkan tanıyan Google Çeviri uygulamasını kullanmak için internet veya mobil şebeke bağlantısı da gerekmiyor.

Teknoyo'da yer alan habere göre; uygulamayı açıktan sonra kameraya tıklayıp ister yol bir tabelası, ister bir yemek menüsü ya da çamaşır makinesi kullanma kılavuzu olsun, yazılı metne kameranızı doğrultup anında çevirisine ulaşabiliyoruz. Güncellenen Google Çeviri uygulamasında, her bir dil için yaklaşık 2 MB boyutunda küçük bir dil paketi yüklemeniz gerekiyor. Söz konusu güncelleme birkaç gün içinde hem Android hem de iOS platformlarında yer alacak.

Google Çeviri uygulamasına Türkçe dahil 27 dil için anında görsel çeviri desteği getiren güncelleme, Google Türkiye resmi blogunda şu açıklama ile duyuruldu:

İnternet gerekmiyor

“Daha da fazla sayıda insan dünyayı kendi dillerinde deneyimleyebilsin diye bugün itibariyle Google Çeviri uygulamasını bir kez daha güncelleyerek anında görsel çeviri ile desteklenen dillere 20 tane daha ekleyerek toplamda 27 dile çıkarıyor, gerçek zamanlı sesli çevirileri çok daha hızlı hale getiriyoruz. Bu güncelleme ile birlikte artık dilediğimiz metnin Türkçesine de görsel olarak erişebileceğiz.

Üstelik bu uygulamadan faydalanmak için internete veya cep telefonu şebekesine bağlı olmamız gerekmiyor. Bağlantı hızı düşük mobil şebekeler pek çok gelişmekte olan pazarda online araçlara erişim konusunda zorluklara neden olabiliyor. Eğer mobil şebekelerin çekim gücünün problemli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, bu güncellememiz tam size göre. Anında görsel çeviriye ek olarak sesli konuşma modumuzu da (32 dil arasında gerçek zamanlı sesli çeviri yapacak şekilde) geliştirdik.”