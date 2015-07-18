Google'dan 'yabancı düşmanlığı' önlemi

İnternet arama motoru Google son günlerde yoğunlaşan şikayetleri dikkati alarak Almanya’daki mülteci yurtlarını gösteren haritayı sistem dışı bıraktı. Yetkililer, uzun süren incelemeler sonunda, haritanın kuruluşun iç tüzüğüne aykırı olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre, kararı almakta oldukça zorlandıklarını söyleyen Google‘un sözcüsü Lena Heuermann, Spiegel Online’e “Verilere kolayca ulaşılması ve fikir özgürlüğüne çok dikkat ediyoruz“ dedi. Heuermann “Ürünlerimizde ne zaman bir yasa dışı sayfa saptasak, hemen kaldırıyoruz. Nefret uyandıran ve başkalarına zarar vermeye teşvik eden sayfaları da aynı kapsamda sistemden çıkarıyoruz“ dedi.

Aktivistler mücadele etti

Yabancı düşmanlarına karşı mücadele veren ve mülteci yurtlarının kundaklanmalarına neden olduğunu düşünen aktivistler aylardır, haritanın kaldırılması için Google’a başvurularda bulunuyorlardı. İnternetteki haritayı kullanarak, Almanya’daki mülteci yurtlarının adresleri ve telefon numaralarına kadar ulaşılabiliyordu. Harita, mülteci yurtları ile komşuluk yapmak istemiyorum“ kampanyası kapsamında yabancı düşmanlarınca internete konulmuştu. Son zamanlarda mülteci yurtlarına yapılan saldırıların aşırı artmasına rağmen, bazı yayın organları ve internet portalleri haritayı yayınlamıştı.

Son aylarda Almanya’da Lübeck, Meissen, Tröglitz ve Vorra’da kentlerinde mülteci yurtlarından sonra dün Münih yakınlarındaki Rericherthofen’daki bir mülteci yurdu kundaklanmıştı.