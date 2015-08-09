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Politika

İstikşafi kelimesi Google'a 100 bin kere soruldu

100 binden fazla kişi, Google’da “İstikşafi nedir?”, “İstikşafi ne demek?” sorularını aradı

09 Ağustos 2015 13:40

AKP ile CHP arasında yürütülen “istikşafi” görüşmeler merak uyandırdı. 100 binden fazla kişi, Google’da “İstikşafi nedir?”, “İstikşafi ne demek?” sorularını aradı.

7 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koalisyon görüşmelerinde yaptığı öneriyle Türkiye’nin gündemine giren “istikşafi” kelimesi, meraka sebep oldu.  

Aykut Yılmaz'ın Habertük'te yer alan haberine göre, Google’un arama trendlerine göre “istikşafi”, vatandaşlar tarafından on binlerce kez arandı. Bu kelimeyi merak edenler arama motorlarına, “İstikşafi nedir?”, “İstikşafi ne demek?” gibi sorular yazdı. 

 

İstikşafi görüşme, 'ön görüşme' anlamına geliyor



Türk Dil Kurumu (TDK), “istikşaf” kelimesinin Arapça “keşf”ten türediğini belirterek, bu kelimenin bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma” gibi anlamlar içerdiğini kaydetti.

 

Eski ve yeni Osmanlıca lügatlerde yok

 

Sözün “istikşafi” biçiminin geçmiş dönem ve günümüz Osmanlıca sözlüklerinde geçmediğini belirten yetkililer, “Bugünlerde gündeme ilişkin konularda sıkça geçen ‘istikşafi görüşmeler’ gibi tamlamalardaki ‘istikşaf” ve ‘istikşafi’, benzer durumlarda yaygın kullanılan İngilizce ‘exploratory’ sözünün çevirisi; ‘istikşafi görüşme’ sözü ise ‘exploratory talks’ tamlamasının çevirisidir. Bu durumda ‘istikşafi görüşme’ tamlaması için ‘ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi’ gibi anlamlar verilebilir” dedi.

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