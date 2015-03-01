Çocuk cezaevinde bir tecavüz dehşeti daha!

18 yaş aralığındaki çocukların kaldığı Antalya L tipi cezaevinde bir koğuşta, 18 yaşındaki A.N.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla 7 çocuk hakkında dava açıldı.

Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesinde, 24 Mayıs 2014 tarihinde çocukların kaldığı B/7 ünitesine getirilen A.N.’yi, koğuştaki diğer 7 çocuğun dövdüğü belirtildi.

İddianamede, 27 Mayıs 2014 tarihinde ise karanlık bir odaya kapatılıp ölümle tehdit edilen A.N.’ye oral seks yaptırılıp, tecavüz girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.

İddianamade, olayla ilgili basit yaralama ve çocuğun cinsel istismarı ve tehdit suçlarından suça sürüklenen çocuklar B.C.K. (17), E.Ç. (17), S.Ş. (16), A.A. (19), A.K. (17), B.A.Ö. (18) ve C.B.’nin (18) cezalandırılmaları istendi.