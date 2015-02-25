Adalet Bakanlığı, Şakran'daki işkence iddialarının 'bir kısmını' doğruladı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu'nda cinsel istismar iddiasını içeren kurum içi yazışmaya ilişkin bir kısmının doğru bir kısmının ise cezaevi müdürünün duyumu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bu yazıda yer alan olaylar ve özellikle de psikososyal serviste farkındalık yaratmaya yönelik olan ifadelerdir. Münferit bir kaç olay kurumda kayıtlara da intikal etmiş olabilir" dedi. Yıldırım son üç yılda bu cezaevinde üç cinsel istismar olayının yaşandığını belirterek iki soruşturmadan birisinin kapandığını, diğerinin sürdüğünü söyledi.

Şakran Cezaevi'nde bugün (25 Şubat 2015) düzenlenen basın toplantısına yardımcısı Burhanettin Eser ve İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru ile katılan Yıldırım, kurum içi yazışmayla ilgili bilgi verdi. Şakran Cezaevi Müdürü Hamit Karslıoğlu tarafından kendisine bağlı psiko-destek birimine gönderilen yazının iki bölümden oluştuğunu söyleyen Yıldırım şöyle söyledi: "Birinci bölümde içerideki çocuklar arasında meydana gelen, gelebilecek çeşitli somut olaylardan bahsedildiğini, ikinci bölümde ise bu olaylardan hareketle psikososyal servisin alması gereken tedbirlerden bahsediliyor. Birinci kısım gündeme geldi. En çok merak edilen bu olayların cezaevinde yaşanan olaylar mı olduğu konusu. Bu olaylar müdürü tarafından tamamen duyuma dayalı olarak ya da birkaç olay içinde kendi kayıtlarını çıkarmak için aldığı olaylardır. Tamamı kurumumuzda yaşanmış olaylar değildir. Bunu ifade etmek istiyorum.’’

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Yıldırım 2012 yılından bu yana Şakran Cezaevi'nde üç cinsel istismar vakası yaşandığını, bir kişiye 13 yıl hapis cezası verildiğini, bir soruşturmada takipsizlik kararı çıktığını, diğer soruşturmanın da sürdüğünü belirtti. Yazıyı kaleme alan müdür Karslıoğlu'nun 'farkındalık' yaratmaya çalıştığını savunan Yıldırım şöyle devam etti, "Yazıda yer alan olaylar farkındalık yaratmaya yönelik ifadeler. İnfaz kurumumuzda karşılık bulan olaylar değildir. Bunlar varsayımsal olaylar. Münferit birkaç olay yaşanmış olabilir. Bu iddialar genellikle halk arasında söylenen genel bir perspektiften hazırlanan raporlardır." Yıldırım iddiaları araştırmak için iki kontrolör görevlendirildiğini belirtti.

'Münferit bir kaç olay kurumda kayıtlara da intikal etmiş olabilir'



Yıldırım açıklamalarından yönelttiğimiz, 'belgede yer alan olaylardan hangisinin müdürün duyumu, hangisinin cezaevi kayıtlarına girmiş bilgi olduğu' sorusunu da şöyle yanıtladı: "Cinsel istismarla ilgili olanların cevabını vermiş oldum. Cinsel istismar olayları genel algı olarak kamuoyunu rahatsız ediyor. Bu iddialar, ceza infaz kurumunda kalan çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu olayların çok yaygın olaylar gibi ifade edilmesi bu çocukların dışarıdaki yaşamlarını daha da zorlaştırmaktadır" dedi.

"Demir kaşık yutturma", "gardiyanların içeriye yasak madde sokması" gibi olayların da cezaevi kayıtlarına girip girmediği sorumuz üzerine de Yıldırım, "Bunlarla ilgili inceleme yapılmadan bir şey söylemem doğru değil. Evrak üzerindeki önemli gördüğüm üç hususu zaten paylaştım" dedi. "Bir kurum müdürü duyumları evraka döker mi?" sorumuz üzerine ise Yıldırım, "Kurum müdürümüzün eyleminin değerlendirmesini burada yapmayayım. Bunlarla ilgili olarak gerekli incelemeler yapılacak değerlendirmesi yapılacaktır. Bunlar varsayımsal olaylardır, münferit bir kaç olay kurumda kayıtlara da intikal etmiş olabilir" diye konuştu. "Anüsten hortum sokma" iddiasını hatırlattığımızda ise Yıldırım, "Spesifik olaylar üzerinden değerlendirme yapmak istemiyoruz, bu konulardan hangilerinin hangi etkenlerle ifade edilmiş olduğunu genel incelemeler içinde göreceğiz" dedi.