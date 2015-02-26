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Politika

'Şakran Cezaevi'yle ilgili şikâyet ya da ihbar bulunmuyor'

AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na şikâyet gelmesi durumunda denetim yapılabileceğini söyledi

26 Şubat 2015 19:26

Hülya Karabağlı

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, çocuklara işkence ve tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Şakran Cezaevi'ne yönelik bir şikâyetin kendilerine gelmediğini ifade etti.

Türkmenoğlu şunları söyledi: “Halihazırda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'muza bulunan herhangi bir şikâyet ya da ihbar bulunmamaktadır. Komisyona ihbar ya da şikâyet yapılması durumunda cezaevinin denetimi komisyon tarafından gerçekleştirilir."

Türkmenoğlu, yazılı açıklamasında HDP Van Milletvekili Kemal Aktaş’ın ‘iç güvenlik’ tasarısı gerekçesiyle gidilemeyeceğine ilişkin sözlerinin de doğru olmadığını ifade etti.

 

HDP'li Kemal Aktaş basında çıkan haberleri yalanladı

 

Yazılı açıklama şöyle: "Son günlerde İzmir (Şakran) Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocukların birbirlerine işkence yaptıklarına dair haberler basında yer almaktadır. Söz konusu olaylar ile ilgili haberler, daha önceden cezaevinde yapılan denetimlerin ardından hazırlanan raporların yeni bir olay gibi yansıtılmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu cezaevinde 2013 yılında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu incelemelerde bulunmuş ve inceleme ile ilgili rapor TBMM’in internet sitesinde yayınlanmıştır.

Komisyonumuzun üyesi CHP Muğla Milletvekilimiz Sayın Nurettin Demir, iddialar üzerine Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürümüz Sayın Enis Yavuz Yıldırım ile birlikte İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulunmuş, cezaevi yetkilileri ile görüşmesinin ardından söz konusu iddiaların asılsız ve tamamen kurgudan ibaret olduğunu açıklamıştır.

HDP Van Milletvekilimiz Sayın Kemal Aktaş’ın TBMM’nde düzenlemiş olduğu basın toplantısında ise, gündeme yansıyan olay ile alakalı olarak, benim Cezaevlerini İnceleme Alt Komisyonu Başkanı olarak, İç Güvenlik Yasası'nı gerekçe göstererek incelemeye gitmeye zamanımız olmadığını söylediğim iddia edilmiştir. 

İddialara ilişkin incelemeye zamanımızın olmadığını söylediğim gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar geçmiş dönemlerde yapılan incelemelere gerekçe olan iddialar olup, hali hazırda İnsan Haklarını İncelme Komisyonumuzda bulunan herhangi bir şikâyet ya da ihbar bulunmamaktadır. Herhangi bir ihbar ya da şikâyetin olmaması sebebiyle söz konusu ceza infaz kurumu için planlanan bir inceleme bulunmamaktadır. Türkiye’nin her İhbar ya da şikâyet olması durumunda ceza infaz kurumunun denetimi komisyonumuzca gerçekleştirilecektir."

 

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