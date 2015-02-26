Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı: TBMM'de iç güvenlik paketi var, Şakran Cezaevi'ne gidemeyiz!

HDP Van Milletvekili ve TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Üyesi Kemal Aktaş, komisyon Başkanı Ayşe Türkmenoğlu'nun iç güvenlik paketindeki yoğun mesai nedeniyle çocuklara işkence ve tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Şakran Cezaevi incelemesinin mümkün olmadığını söylediğini ifade etti. Aktaş, komisyon üyesi olarak kendisinin Şakran ve Van Cezaevi’ne gideceğini söyledi.

Aktaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çocuklara insan onurunu incitecek düzeyde kötü muamele yapanların cezasızlık politikalarından güç aldığını söyledi. Çocuk cezaevlerinin kapatılması ve cezaevi dışında alternatif adalet ve hukuk yollarının araştırılmasına dikkat çekti.

Aktaş'ın basın toplantısındaki değerlendirmeleri şöyle:

Türkiye’de çocukların uğradığı hak ihlallerine her gün bir yenisi eklenmektedir. Her yıl yüzlerce çocuk çeşitli nedenlerle yaşamını yitirmekte ve yaralanmakta; binlercesi gözaltına alınmakta ve cezaevlerine konulmaktadır. Tüm bu süreçlerde çocuklar sayısız hak ihlaline uğramakta ve hırpalanmaktadır. Bildiğiniz gibi 2015 yılının ilk günlerine Cizre, Şırnak, Mardin ve Siirt illerinde öldürülen, yaralanan ve gözaltına alınan çocuklarla ilgili haberlerle girdik.

2012 yılında Adana -Pozantı cezaevinde kalan çocukların uğradığı işkence ve kötü muamele olayıyla birlikte Çocuk cezaevleri sorunu bir kez daha gündeme geldi. Pozantı cezaevinde çocuklar hem kamu görevlileri tarafından hem de kendi akranları tarafından kötü muameleye uğramıştı.

Bu çocuklar yaşadıklarını insan hakları örgütleri ve avukatlarına anlatınca kamuoyu olaydan haberdar olmuş ve toplum vicdanında çocuklara yapılanlar mahkûm edilmişti. Olayın gündemden düşmesinin ardından Adalet bakanlığı Pozantı cezaevindeki çocukları başka cezaevlerine nakletmiştir. Bir süre sonra çocuklar gittikleri bu yeni cezaevlerinde de benzer olaylara maruz kaldıklarını yine aile ve avukatları aracılığı ile kamuoyuna duyurdular.

Son günlerde yine çocukların tutuldukları cezaevlerinde yaşanan işkence ve kötü muamele ile ilgili haberler basına yansımaktadır. Bilmenizi istiyoruz ki; bu duyulanlar gerçeğin sadece bir kısmıdır. Ocak ayı içerisinde Van cezaevinde kalan çocukların Sincan ve Batman cezaevlerine nakledildikleri ve yolda işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarına dair iddiaları içeren soru önergelerini Meclis başkanlığına vermiştim. Bu çocukların bir kısmı nakillerinden iki gün sonra tahliye edildiler. Ring araçları içinde 30 saate varan kelepçeli yolculuktan sonra çocukların tahliye edilmeleri dikkat çekicidir.

Konu ile ilgili önergelerime ise Adalet Bakanlığı halen cevap vermemiştir. Yine Van cezaevinde kalan çocukların işkence ve tacize uğradıklarına dair iddialarını da soru önergesiyle meclis gündemine taşımıştım. Bu sorularıma da henüz bir cevap verilmiş değildir.

Çocuklara bu kadar pervasızca ve insan onurunu incitecek düzeyde kötü muameleyi yapanlar cezasızlık politikalarından güç almaktadırlar. Geçtiğimiz günlerde Pozantı da çocukların şikâyetçi oldukları görevlilerle ilgili mahkemece beraat kararlarının verildiğini basından okuduk.

Çocuklar ise yargılandıkları davalarda ağır cezalar almış, adeta hasım muamelesi görmüşlerdir.

Sincan cezaevinde kalan çocuklara kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle haklarında şikayetçi olunan kamu görevlilerine dava açılmamış; aksine şikayetçi olan çocuklar hakkında görevlilere karşı geldikleri gerekçesiyle davalar açılmıştır. Bu ibretlik dava halen sürmektedir. Benzer pek çok olayda kötü muamele gördüm diyen çocuklara disiplini bozdukları gerekçesiyle disiplin cezalarının da verildiğini bilgilerinize sunmak isterim.

Çocuklara kötü muamele yaptığı iddia edilen görevliler ve yetkililer hakkında etkili bir soruşturma yürütmek yerine adeta onları ödüllendirici yollara başvurulmaktadır. Gündeme gelen iddiaların kaç tanesi etkin bir şekilde soruşturulmuştur? Kaç kişi hak ettiği cezayı almıştır?