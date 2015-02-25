Van Cezaevi'nde tacize uğrayan çocuklar akıl hastanesine mi gönderildi?

‘Şakran Cezaevi’ diye bilinen İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’nda çocuk mahkumlara yönelik cinsel saldırı, tecavüz ve işkence skandalının ardından Van M Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 6 çocuğun, gözaltında ve cezaevinde taciz ve işkenceye maruz kaldığı, travma yaşayan çocukların, tıbbi ve psikolojik destek yerine 'Akli dengesi yerinde değil' denilerek akıl hastanesine yatırıldığı iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Davutoğlu’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle ortaya çıkan skandalda, Yüksekova gözaltına alınan bir çocuğun, dipçik ile darp edildiği, gözaltında küfür ve hakaret dışında makatına cam şişe sokulmaya çalışıldığı, bir kız çocuğunun da gözaltında tacize maruz kaldığı bilgileri yer alıyor.

Tanrıkulu‘nun yazılı soru önergesi şöyle:

“Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Van M Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 6 çocuğun, gözaltında ve cezaevinde taciz ve işkenceye maruz kaldığı ve travma yaşayan çocukların, tıbbi ve psikolojik destek yerine “Akli dengesi yerinde değil” denilerek Akıl Hastanesine yatırıldığı iddiası basına yansımıştır.

Bu bağlamda;

1. Van M Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 6 çocuğun, gözaltında ve cezaevinde taciz ve işkenceye maruz kaldığı ve travma yaşayan çocukların, tıbbi ve psikolojik destek yerine “Akli dengesi yerinde değil” denilerek Akıl Hastanesine yatırıldığı iddiası doğru mudur?

2. Yüksekova’da gözaltına alınan bir çocuğun, dipçik ile darp edildiği, gözaltında küfür ve hakaret dışında makatına cam şişe sokulmaya çalışıldığı iddiası doğru mudur?

3. Avukatlara bilgi veren arkadaşları, bu çocuğun yaşadığı travmalardan kaynaklı sürekli altını ıslattığı ve cezaevi yönetiminin de, bu çocuğu “Akli dengesi yerinde değil” diyerek Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderdiği iddiası doğru mudur?

4. Aynı zamanda bir kız çocuğunun gözaltında tacize maruz kaldığı ve bu sebepten psikolojik sorunlar yaşadığı ve kendisine zarar verdiği iddiası doğru mudur?

5. Bu çocukların akli dengelerinin yitirdiklerinin tespiti hangi yöntemle yapılmıştır? Bu olayların üstünün örtülmesi için çocukların Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldığı iddiası doğru mudur?

6. Konu ile ilgili sorumlular hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?