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Van Cezaevi'nde çocuklara 'IŞİD'e katılın' propagandası mı yapılıyor?

İşkence ve taciz iddialarının ardından Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde çocuklara IŞİD propagandası yapıldığı da öne sürüldü

26 Şubat 2015 16:28

Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki çocuk tutukluların maruz kaldığı işkence ve taciz iddialarının ardından çocuklara 'IŞİD'e katılın' propagandası yapıldığı iddia edildi. Cezaevinde avukatların görüştüğü çocuklar, kendilerine IŞİD propagandası yapıldığını belirterek, "Cezaevine berberlik ve benzeri kurslar adı altında sarıklı ve cübbeli kişiler geliyor. Bu kişiler IŞİD'in İslam için savaştığını belirtiyor. IŞİD'e katılıp İslam için savaşmamız istenmektedir" dedi. 


Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki çocuk tutsakların maruz kaldığı taciz ve işkence iddialarının ardından cezaevinde çocuklarla görüşen avukatlar ve TUYAD-DER yöneticileri, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. TUYAD-DER Başkanı Ahmet Aygün, cezaevinde yeni bir skandal ile karşı karşıya olduklarını belirterek, avukatların çocuklarla yaptığı görüşmelerde, çocukların kendilerine bazı sakallı kişilerin berber adı altında koğuşlarına geldiklerini ve gelen bu kişilerin IŞİD'in propagandasını yaptığını aktardı. 



'Çocuklara cezaevinde IŞİD'e katılın propagandası yapılıyor'



DİHA'da yer alan habere göre, Aygün, polisler tarafından dipçiklerle darp edilen ve tacize uğradığı iddia edilen çocuk tutsak G.S.'nin cezaevinde yapılan IŞİD propagandasını şu sözleri ile aktardığını kaydetti: "Cezaevine berberlik ve benzeri kurslar adı altında gelen sarıklı, cübbeli kişiler olup, bu kişiler çocuklara terör örgütü IŞİD'in propagandasını yapmakta, IŞİD'in İslam için savaştığını belirtmekte ve IŞİD'e katılıp İslam için savaşmamız istenmektedir."



Taciz mağduru G.S: Dipçiklerlerle darp edildim



Öte yandan taciz ve işkence iddiaları ile ilgili bilgiler paylaşan Aygün, G.S'nin kendilerine gözaltında iken dipçikler ile işkenceye maruz kaldığını, psikolojik baskının yanı sıra tacize de uğradığını aktardığını ifade etti. Aygün, yine diğer tutsakların da benzer sorunları aktardığını belirtti. 

 

'Hak ihlalleri devam ediyor'



Aygün, cezaevinde yaşanan hak ihlallerin dair ise şu bilgileri verdi: "Yeni gelen siyasi tutsaklara kirli yataklar ve tüylü battaniyeler veriliyor. Bu tüylü ve kirli battaniyeler tutsaklarda hastalığa neden olmaktadır. Açık görüş saati bir saat olmasına rağmen yarım saat yapılıyor. Çocuk tutsakların adli tutsakların hakaretlerine ve fiziki şiddetine maruz kalıyor. Hastane ve mahkeme sevklerinde çıplak aramaya maruz kalıyor. Yine hastane sevklerinde askerlerin fiziki ve sözlü saldırılarına maruz kalıyorlar."



'Takipçisi olmaya devam edeceğiz'



Aygün, yaşanan bu vahşet karşısında sessiz kalmayacaklarını, olayın takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Çocuklarla görüşen avukatlardan Cihan Yaman ise, çocukların yaşadığı travmaların büyük olduğunu ifade ederek, Adalet Bakanlığı'na bir an önce cezaevinde yaşanan sorunlarla ilgili bir açıklama yapma çağrısında bulundu. 

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