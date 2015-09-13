Cizre'de yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şırnak Valiliği, 8 gün süren sokağa çıkma yasağı dün sabah kaldırılan Cizre'de, bugün saat 19.00 itibariyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı süresince 21 kişinin hayatını kaybettiği ilçede, bugün düzenlenen törenle 16 kişinin cenazesi defnedilmişti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cizre İlçesi'nde bugün saat 19.00'dan geçerli olmak üzere yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Cizre ilçe merkezinde Bölücü Terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 13 Eylül 2015 Pazar günü (bugün) saat 19:00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."