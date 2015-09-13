Cizre'de yasak kalktı; Yaralananlar hastanede, cenazeler hâlâ evde!

Sokağa çıkma yasağının 8 gün sürdüğü, aralarında bakan ve milletvekillilerin de olduğu HDP heyetinin sokulmadığı, PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olan Şırnak’ın Cizre ilçesinde yasak kaldırılınca halk da dışarıya çıkmaya başladı. İlçede evler, dükkânlar, sokaklar, caddeler büyük çatışmanın izlerini taşıyor. Çatışmalar sırasında yaralananlar hastanelere giderken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise hâlâ evlerinde.

Hürriyet'te İdris Emen'in aktardığı bilgilere göre, Cizre'de geçen hafta cuma saat 20.00’da başlayan sokağa çıkma yasağı dün 07.00’de kalktı. Yasağın kalkmasıyla birlikte halk evlerinden günler sonra çıkabildi. Cizre’ye günlerdir kapalı olan giriş çıkışlar da başladı.

İlçede PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonrası oluşan hasar da gün yüzüne çıktı. Nur ve Yafes mahallelerine elektrik ve su verilemiyor.

Vatandaşlar içme suyu olarak patlayan borulardan sokaklara dökülen çamurlu suyu kullanıyor. Nur Mahallesi’nde bir yanda kurşunlarla taranan evler diğer yanda patlayıcıların büyük hasar gören zırhlı araçlar bulunuyor. Resmi olmayan rakamlara göre çatışmalarda 14 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de hastaneye gidemediği için kalp krizi ve benzeri vakalardan dolayı yaşamını yitirdi. Önceki akşam ekmek almak için çarşıya inen ve kafasına kurşun isabet eden Mehmet Erdoğan’ın (75) cenazesi ambulansla kaldırıldı.

‘Uyurken vurulduk'



Erdoğan’ın vurulduğu yerde bulunan ekmekleri gösteren oğlu, “Babamın vurulduğunu öğrendim ancak cenazesini alamadık. Vurulduğu yerde babamın aldığı ekmekler hâlâ duruyor” dedi. Kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye gidemediği için ölen Mehmet Emin Açık’ın (74) cenazesi ise hâlâ evinin salonunda bulunuyor. Oğul Şahin Açık, “Bir hafta boyunca hastaneye gidemedi. Dün (önceki gün) saat 02.00 civarında babam aniden rahatsızlandı. Babamı kendi aracımıza bindirdik. Sokağın başına çıktığımızda arkamızdan ateş açıldı. Evimize geri geldik. Yaklaşık bir saat sonra babam hayatını kaybetti” dedi.

Önceki gün sabaha doğru evi taranan Bahattin Yeşil ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Aniden evimiz taradılar. Salonda uyuyordum. Bacağımdan vuruldum. Gelinim omuzundan, oğlum da kalçasından vuruldu. Kendi imkânımızla kanamayı durdurmayı başardık.” Çatışmaların başladığı gün evleri taranan Emine Aslan ise, “Çatışmalar başladığında binada kim varsa evin en alt katına indik. Bir odada 16 kişi vardı. Salonun duvarının bir anda delik deşik olduğunu gördüm. Ailemizden iki kişi o anda yaralandı. O geceyi taranan salonda korku içinde geçirdikten sonra, ertesi gün sokağa çıkma yasağına rağmen akrabalarımıza sığındık’’ diye konuştu.

‘Çocuklar aç ve susuz'



Çatışmalardan en çok etkilenen Nur Mahallesi’nde bulunan fırınlar ve iş yerleri de çatışmalardan nasibini almış. Nur Mahallesi sakinleri patlamış su burularından dolayı bir haftadır susuz kaldıklarını söylüyor. Sokaktaki çamurlu suyu bidona dolduran Fatma Cengiz, “Bırakın yemeği su bile bulamadık. Evde çocuklarımız aç ve susuz kaldı. Canımız pahsına sokağa çıkarak su bulmaya çalıştık” diyor. Cizre Tıp Merkezi yöneticisi Bahattin Özkül ise şunları söylüyor: “Çatışmalardan önce yaklaşık 10 doktorumuz vardı. Ancak çatışmalar başlayınca doktorlar şehri terk etti. Sadece acil hizmeti veren bir doktor ile bir kadın doğum doktoru burada kaldı.’’