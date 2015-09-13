Demirtaş: Cizre'de kendi insanlığınız dışında neyi bitirdiniz?

Cizre’de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Cizre halkı dimdik ayakta. Acılarıyla birlikte ayakta, katleden zihniyet, kendi insanlığınız neyi bitirdiniz?” dedi.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 9 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı bu sabah saat 7.00 itibari ile kaldırıldı. Yaşanan çatışmalarda 20’ye yakın kişi hayatın kaybetti.

Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra heyetler aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanaları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, HDP’li vekillerin bulunduğu çok sayıda kişi Cizre’ye ulaştı.

HDP Eş Genel Başkanı Cizre’de konuşma yaptı. Demirtaş’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Günlerdir buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Günlerdir heyetimizin Cizre’ye girişi kanunsuz şekilde engellenmek isteniyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor, diyor ki, ‘Bunlar Cizre’de huzuru kaçırmak için geliyorlar.’ Sanki Cizre’de huzur var, biz bu huzuru kaçırmak için geliyoruz. Cizre’yi bırakın, ülkede huzur mu bıraktınız? Sizin orada duruşunuz bu ülke için en büyük tehlike.

Cizre halkı dimdik ayakta. Acılarıyla birlikte ayakta, katleden zihniyet, kendi insanlığınız dışında neyi bitirdiniz? Biz halkımıza savaş ve çatışma vaat etmedik. Size dayatılan savaş politikalarıdır. Ankara’da savaştan beslenen politikalara son verecekler. Bu savaş uzun sürmeyecek. Kendi politikalarında gömülecekler. Adım attıkça batıyorlar. Savaş politikasında ısrar ettikçe batıyorlar. Yeter ki siz özgürlüğe barışa olan inancınızı kaybetmeyin, birliğinizi kaybetmeyin. Siz elinizden geleni yapın. Biz daha fazla yapmaya devam edeceğiz. Savaş politikalarının son bulması, görevimiz neyse asla ondan çekinmeyeceğiz. Siz direndikçe sizin yanınızda olacağız.

Zulüm bitmedi, farkındayız. Yaşam ve direniş iç içe olacak. Cenazelerimizi defnedeceğiz. Yaralılarımızla uğraşacağız. Yıkılmış mahallerimizi yeniden inşa edeceğiz. Üstümüze gelmeye çalışanlara karşı biz kendi vicdanımızla direneceğiz. Bizim en büyük gücümüz, halkın beraberliğidir. Biz topraklarımızda zulüm istemiyoruz. Zulüm yaparsanız, karşınızda direniş görürsünüz.

Buradaki hasarın tespit edilmesi ve yaraların sarılması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir daha böyle bir akılsızlık yapmazlar umarız. Cizre kırılma oldu. Cizre’yi 120 bin kişinin yaşadığı hapishaneye dönüştürmek istediler. Bütün bunların hesabını soracağız.

Zorla elde ettiğiniz, darbeyle ele geçirdiğiniz geçici hükümet dönemi 1 Kasım’dan sonra bitecek. Demokrasiden yana bir hükümet kurulacak. İşte o zaman hesap vermeye başlayacaksınız, o gün yargının karşısına çıkacaksınız. O 23 kişinin, bebeğin hesabını vereceksiniz. Yaralıların hesabını vereceksiniz. Sanıyor musunuz ki AKP sonsuza kalacak. O gün geldiğinde zulüm yapan kim varsa yargıya hesap verecek. Halkımızın verdiği destekle halkımıza mahcup olmadan başarıya ulaşacağız.

Leyla İmret’İn görevden alınması

Kendi seçilmişleriyle yönetsin. Atanmışlar burada seçilmişleri görevden alınıyor. Bu anlayışın değişmesi gerek. Merkezden memur atamaya gerek yok. Buradaki insanlar kendi bütçeleriyle kendi sorunlarını çözebilirler. Kendi su, ekmek sorunun çözebilirler. İşsizlik sorununu çözebilirler. Bunu gazla bastıramazsın. Halk geri adım atmaz. Haklı olan geri adım atmaz. Haklı olan zalimler karşısında er veya geç kazanmıştır. Cizre halkı da

kazanacaktır.”