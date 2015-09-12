Yeni Şafak'ta 'haber'in dili: Sırtını PKK terörüne yaslayan üst aklın cici çocuğu, tutarsız, binbir surat Selahattin Demirtaş!

Hükümete yakın yayın politikasıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Cizre'deki sokağa çıkma yasağını protesto için bölgeye giden HDP heyetinde yer alan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ağır ifadeler kullanarak "Sırtını PKK terörüne yaslayan üst aklın cici çocuğu, tutarsız, binbir surat Selahattin Demirtaş" diye yazdı.

Demirtaş, dün (11 Eylül 2015) polisin Cizre'ye girişlerine izin vermemesi üzerine dönüş yaptıkları İdil'de “Cizre yanıyorsa her yer yanıyordur. Zannediyor musunuz Bodrum Cizre'ye çok uzak" demişti.

Yeni Şafak'ta yer alan haberin tam metni şöyle:

Operasyonların sürmesi nedeniyle 8 gündür giriş-çıkışların yasak olduğu Cizre'ye yürüyerek gitmek isteyen, polis engeliyle karşılaşınca oturma eylemi yapan, “Yol açılana kadar gitmeyeceğiz” diyerek şov yapıp dakikalar sonra İdil'e dönen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün de şovunu sürdürdü. Şırnak'ın İdil ilçesindeki basın toplantısında konuşan Demirtaş, “Cizre Türkiye'nin Kobani'sidir” diyerek ateşlemek istediği ikinci 6-8 Ekim provokasyonu tutmayınca bu sefer hedef değiştirerek 'emanet oyların' sahiplerine yöneldi. 7 Haziran öncesi, “HDP artık Türkiye partisidir. PKK'ya da silahı biz bıraktıracağız” sözlerine inanıp Demirtaş'ın partisine oy veren 'Beyaz Türkler' cici çocuğun son hedefi oldu.

Aba altında sopa

“Cizre yanıyorsa her yer yanıyordur. Zannediyor musunuz Bodrum Cizre'ye çok uzak... Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi? Batı'da yaşayan kardeşim, Cizre'ye karşı sussak, yollarda olmasak inanın ki bu ateş her tarafı yakar” diyen Demirtaş, sırtını yasladığı PKK'nın, 'emanet oy' sahiplerine yönelik de eyleme geçebileceği mesajı verdi. Cizre'deki güvenlik harekatına katılan polislerin gençleri dağa yönlendirdiğini iddia eden Demirtaş, hızını alamayıp “Ben olsam Cizre'deki özel harekatçıları PKK'ya yataklıktan tutuklarım” önerisinde bulundu. Tutarsız açıklamalarıyla adı 'binbir surat'a çıkan Demirtaş, Cizre'de ölenlerin de PKK ile ilgisi olmadığını savunarak, “Birinin de PKK ile bağını ispat edin, istifa etmeye hazırız” diye konuştu.

Bebek iftirası

Cizre'de PKK yandaşlarının, güvenlik güçlerince öldürüldüğünü iddia ettiği bebeğin otopsisinde herhangi bir ateşli silah yarasına rastlanmadı. 30-35 günlük bebeğin 7 Eylül'de, Cizre Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla belediye görevlileri tarafından İdil Caddesi'ndeki bir camiden alındığını bildiren Şırnak Valiliği, “Yapılan otopsi sonucunda bebek üzerinde ateşli ve kesici, delici alet yarası olmadığı tespit edilmiştir. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunca alınan doku örneklerinin incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır” açıklaması yaptı. Sosyal medyada, bebeği polisin öldürdüğü ve cenazesinin buzdolabında saklandığı iddiası yer almıştı.