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Demirtaş'tan hakkındaki soruşturmaya tepki: Hukuki değil siyasi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş'ın dün yaptığı basın açıklamasının suç unsuru içerdiğini belirtmişti

10 Eylül 2015 15:43

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, dün Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma açmasına ilişkin olarak Demirtaş, "Soruşturma hukuki değil siyasidir" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz imzasıyla yapılan açıklamada, Demirtaş'ın yaptığı basın açıklamasının içeriğindeki beyanların suç unsuru içermesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Demirtaş hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak, suç işlemeye alenen tahrik etmek, Cumhurbaşkanına hakaret ve Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, anayasanın 83. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmesi ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile Adalet Bakanlığına fezleke gönderildiği kaydedildi.

 

Demirtaş: Bu siyasi bir soruşturma

 

Demirtaş ise bugün İMC TV'ye yaptığı açıklamada, bunun hukuki değil siyasi bir soruşturma olduğunu belirtti.

Kendisi ve HDP'li diğer yetkililer hakkında şimdiye kadar yaklaşık 15 bin soruşturma açıldığını söyleyen Demirtaş, şöyle konuştu:
"Bunların tamamı da siyasi yargılamalardır. Bunlar, Cumhurbaşkanının talimatı ile HDP'yi yıpratma kampanyasının bir parçasıdır."

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