Cizre'de hayatını kaybedenler toprağa verildi

Cizde 8 gün süren sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, abluka sürecinde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 21 kişinin Şırnak ve Cizre’deki devlet hastanelerinde otopsi işlemleri tamamlandı. Beş cenazenin yasak devam ederken defnedildiği belirtilen Cizre’de geriye kalan 16 cenaze de bugün törenle yan yana defnedildi.

DİHA'da yer alan habere göre, Cizre'ye getirilen Mehmet Emin Levent (21), Sait Çağdavul (19), Muhammed Tahir Yaramış (35 günlük), Cemile Çağırga (13), Osman Çağlı (18), Meryem Süre (53), Özgür Taşkın (20), Seyit Eşref Erdin (60), Zeynep Taşkın (18), Maşallah Edin (35), Sayit Nayici (17), Selman Ağar (10), Bünyamin İrci (15), Mehmet Dikmen (70), Mehmet Erdoğan (75) ve Mehmet Emin Açık'ın (70) cenazeleri taşıyan ambulans konvoyu, ilçenin Konak Mahallesi'nde yer alan Şırnak-Silopi-Cizre karayollarının yol ayrımında 100 bine yakın kişi tarafından karşılandı.

Üzerinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı sarı, kırmızı, yeşil flamalara sarılı tabutları taşıyan konvoyun gözükmesiyle birlikte cenazelerini bekleyen ailelerden ve kitleden feryatlar koptu.

Cenaze konvoyunun karşılanmasının ardından on binler cenaze araçlarının arkasında Yafes Caddesi üzerinden ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçti. İlerleyişine devam eden kitlenin, Sur Mahallesi'nde bulunan Newroz alanına ulaşması ile birlikte burada katledilenler için tören düzenlendi.

Düzenlenecek tören sonrasında ise cenazeler Cizre Asri Mezarlığı'ndaki Beriwan Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cizreliler, HDP'li vekiller ve ilçeye gelen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan heyetlerle birlikte ilçe girişinde karşıladıkları cenazeleri, düzenlenecek tören için uzayıp giden kortejin önünde Sur Mahallesi'ndeki Newroz Alanı'na getirdi. Cenazeler için Yafes ve Nusaybin caddelerinde kepenkler açılmadı, dükkâlara siyah bez bağlandı. Kimi bakkal ve market sahipleri dükkanlarının önündeki içecek dolaplarının kapısını açık bırakarak, cenazeye katılanların içecek ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

Cenzaye katılanların ellerinde sadece hayatını kaybedenlere ait poster ve pankartlar yer aldı. Alkış, zılgıt ve ağıtlar içerisinde cenaze konvoyunun arkasında yapılan yürüyüş ile 16 cenaze düzenlenecek tören için Sur Mahallesi'nde yer alan Newroz Alanı'na getirildi. Cenazeleri burada da on binlerce kişi karşıladı.

Muhammed bebeğe özel 70 santimlik tabut

Araçlardan indirilen tabutlar arasında kentte uygulanan sıkıyönetim altında hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasına polislerce izin verilmediği için hayatını kaybeden henüz 35 günlük Muhammed Tahir Yaramış isimli bebek için 70 cm uzunluğunda özel bir tabut yapıldığı görüldü. Muhammed'in tabutunun indirilmesi sırasında kitle gözyaşlarına hakim olamadı.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun takip ettiği cenaze töreni, yaşamını yitirenlerin tek tek isimlerinin okunması ile başladı. Ardından ise alanı dolduran kitle aynı anda zafer işareti yaparak, saygı duruşunda bulundu. Ardından cenazeler defnedildi.