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Cizre'de öldürülen Cemile Çağırga’nın annesi: Kızımın cesedini koynumda yatırdım

"Kızım son kez bana bakıp 'ay anne' dedi, bir daha gözlerini açmadı"

13 Eylül 2015 12:37

Evinin kapısında keskin nişancılar tarafından vurulan ve sokağa çıkma yasapı nedeniyle cesedi günlerce dondurucuda bekletilen 10 yaşındaki Cemile Çağırga’nın annesi “Cemile bana son kez bakıp ‘Ay anne’ dedi ve gözlerini bir daha açmadı. Görümcelerim onu yıkadı. Önce etrafına buz koyduk. Sabaha kadar onu koynumda yatırdım. Sonra derin dondurucuya koyduk” dedi.

Mahmut Oral'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, evinin kapısında keskin nişancılar tarafından vurulan ve annesinin kokmaması için derin dondurucuda sakladığı 10 yaşındaki Cemile Çağırga’nın annesi Emine Çağırga, kızının vurulmasının ardından yaşananları anlatıı. Anne Çağırga “Saat 8 gibi bir silah sesi duyduk, dediler ki ‘Cemile düşmüş’. Koşup baktım, bayıldı sandım. Sonra bana son kez bakıp ‘Ay anne’ dedi ve gözlerini bir daha açmadı. Kucağıma alıp eve getirdim. Çok sıcaktı bozulmasın diye önce etrafına buz koyduk. Öylece sabaha kadar onu koynumda yatırdım. Sabah olduğunda ise onu derin dondurucuya koyduk. Sonra milletvekilleri geldiler, onu alıp götürdüler.”

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