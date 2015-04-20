Cizre'de öldürülen Ümit Kurt'un balistik raporu polisleri yalanladı

Cizre'de 6 Ocak'ta çıkan olaylarda 14 yaşındaki Ümit Kurt'un göğsünden vurularak öldürülmesine ilişkin balistik raporu tamamlandı. Zırhlı araç içerisindeki polislerin, Kurt'un zırhlı araca ateş ettiğine dair iddiaları üzerine, Kurt'un elbise ve vücudundan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede, ileri sürüldüğü gibi yakın mesafe barut ve silah izine rastlanmadı.

DİHA’da yer alan habere göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 6 Ocak 2015’te çıkan olaylarda polisler tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ümit Kurt'un ölümüne ilişkin Cizre Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aynı gün yaşanan olaylar esnasında yaralanan Çelebi Sakçak isimli yurttaş ile birlikte Kurt'un elbise ve vücudundan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede tamamlandı.

Hendeklerin kapatılmasından sonra Cudi Mahallesi'ne giren polislerin zırhlı araçtan açtıkları ateş sonucu Ümit Kurt'un hayatını kaybetmesi üzerine savcılık, Kurt'un ailesi ve avukatlarının yanı sıra zırhlı araçta bulunan polislerin ifadesini almıştı. Zırhlı araç içerisindeki polisler, Kurt'u zırhlı araca silahla ateş ettiği için vurdukları iddiasında bulunsalar da ailesi ve avukatları, öldürülen Kurt'un boya işi için o sırada mahallede olduğunu ve çatışma ile herhangi bir alakasının olmadığını beyan etmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında yaşamını yitiren Kurt ve olayda yaralanan Sakçak'ın elbise ve vücutlarından örnek alarak balistik inceleme için Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

'Yakın mesafede barut ve silah izine rastlanmadı'

Elbise ve vücut örnekleri üzerinde yapılan incelemeye dair hazırlanan rapor tamamlandı. Hazırlanan rapor, Kurt ve Sakçak'ın vücut ve elbiselerinde yakın mesafe barut ve silah izine rastlanmadığını ortaya koyarak, polislerin Kurt'un silahla ateş ettiği yönündeki iddialarını çürüttü.

Silah kullanan herhangi bir kimsenin, vücut ve elbiselerinde yüksek derecede barut ve silahın bıraktığı ize rastlanması gerektiği vurgusu yapılan raporda, Kurt ve Sakçak'ın elbise ve vücutlarında böylesi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Raporun sonuç kısmında şunlar kaydedildi:

"Çelebi Sakcak ile Ümit Kurt'a ait olduğu belirtilen sağ ve sol el içi ve el üstü svapları ile sol ve sağ kol svapları ve alın svapı, svap almak için kullanılan bantın kontrolü amacıyla gönderilen iki adet bant numunesi. Ümit Kurt'a ait olduğu belirtilen kesilmiş svit kazak, yün kazak, yağmurluk ve atlet. Çelebi Sakcak'a ait olduğu belirtilen pardösü ile mavi pantolan (müzakerede mavi cek yazılmış). Ümit Kurt'a ait yağmurluğun sol kol ağzındaki deliklerden kol ağzına yakın delik etrafından atış artıkları tespit edilmiş, atış artıklarının dağılım yoğunluğuna göre atışın 'Uzak atış' mesafesinden yapıldığı kanaatine varılmıştır. Yağmurluğun sol kolundaki diğer delik ile göğüs ve sırt kısımlarındaki delikler etrafında atış artıklarına rastlanmamıştır. Svit Kazağın sol kol ağzındaki deliklerden kol ağzına yakın delik ile sırt kısmındaki delik etrafından atış artıkları tespit edilmiş, atış artıklarının dağılım yoğunluğuna göre atışın 'Uzak atış' mesafesinden yapıldığı kanaatine varılmıştır. Svit kazağın sol kolundaki diğer delik ile göğüs bölgesindeki delik etrafından atış artıklarına rastlanmamıştır. Yün kazağın sol kol ağzındaki deliklerden kol ağzına yakın delik etrafından atış artıkları tespit edilmiş, atış artıklarının dağılım yoğunluğuna göre atışın 'Uzak Atış' mesafesinden yapıldığı kanaatine varılmıştır. Yün kazağın sol kolundaki diğer delik, göğüs bölgesindeki delik ve sırt kısmındaki delik etrafında atış artıklarına rastlanmamıştır. Atlet üzerindeki delikler etrafında atış artıklarına rastlanmamıştır. Çelebi Sakcak'a ait pardösünün sırt kısmındaki delik etrafında atış artıkları tespit edilmiş, atış artıklarının dağılım yoğunluğuna göre atışın 'Uzak Atış' mesafesinden yapıldığı kanaatine varılmıştır. Mavi Pantolon üzerindeki delikler etrafında atış artıklarına rastlanmamıştır."

'Bu rapor polislerin ifadelerini yalanlıyor'

Kurt ailesinin avukatı Filiz Ölmez de açıklanan rapor sonucunda polislerin ifadesiyle rapor arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Kurt'un boyama işi için orada olduğunu, silah kullanma ile herhangi bir alakasının olmadığını ilk günden beri vurgulandıklarını belirten Ölmez, Kurt ve Sakcak üzerinde çıkan barut ve silah izinin vücutlarına isabet eden kurşundan çıktığını söyleyerek, "Polisler zırhlı araca ateş eden birini vurduklarını bunun da Ümit Kurt olduğunu söylüyorlar. Ancak balistik inceleme raporunda da belirtildiği gibi Kurt'un silah kullandığına dair bir ibare yok. Balistik inceleme de silah kullanan birinin vücudunda yüksek derecede barut izine ve silahın vücutta bıraktığı ize rastlanır" dedi.