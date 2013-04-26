Cizre'de esnaf kepenk kapattı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde salı gecesi çıkan ve 2 polisin rastgele ateş açması sonucu 4 kişinin yaralandığı olayların ardından ilçede esnaf, protesto için bugün kepenk kapattı.

Gençlerin kimlik kontrolu yaptığı sırada Yasef Mahallesi'nden emniyet halı sahasına giden izinli iki polisin bu tabancalarla rastgele ateş açmış ve bir genci aracıyla çarparak yaralamıştı. 4 kişinin yaralandığı olayların ardından Cizre Emniyet Müdürü Ercan İçli, valilik kararıyla Cizre Emniyet Müdürlüğü görevinden alınarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü bünyesine atandı.

Doğan Haber ajansı'ndan, Ramazan İmrağ'ın haberine göre, Cizre'de esnaf bugün polisin ateş açmasını protesto etmek için kepenk açmadı. Kepenklerin büyük bölümünün kapalı olduğu ilçede, eczane ve fırınların açık olduğu görüldü.