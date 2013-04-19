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Cizre'de Âkiller sivil polislere çekim yaptırmadı

Cizre'de yapılan toplantıyı kameraya çeken sivil polislerin hafıza kartına heyette yer alan Kezban Hatemi el koydu!

19 Nisan 2013 19:59

Cizre'de baro lokalinin bahçesinde kitle örgütü temsilcileri ve vatandaşları dinleyen Akil İnsanlar heyeti üyelerinden Etyen Mahçupyan, "Bir siyasetçi ile Öcalan'ın kafasının rahat olmasıyla bu yola çıkıldı. Öcalan dışarda olsaydı, bu süreç başlayamazdı. AKP bunu yapamazdı. Öcalan mahkum ama kafası serbest. Öcalan'ın ve bir siyasetçinin kafasının serbest olmasıyla bu yol açıldı. 3-5 yıl sonra Kürt sorunu denildiğinde, Batı'nın hassasiyeti diye bir şey olmayacak" dedi.

 

Kameraya çeken sivil polislere tepki

 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Baro lokalinde görüşmeler devam ederken, heyetin başkan yardımcısı Kezban Hatemi, sivil polislerin kamera ile çekim yaptığını görünce tepki gösterdi. Çekim yapan polislerin yanına giden Hatemi, "Çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Bizden izin almadan çekim yapamazsınız. Vatandaş özgür bir şekilde istediğini konuşacak. Bakan, vali ve emniyet müdürünüzle görüştüm. Yaptığınız doğru değil" diyerek kasedin kendisine verilmesini istedi. Görüntü çeken sivil polisler de itiraz etmeden, kamera görüntüsünün hafıza kartını Hatemi'ye teslim etti.

Heyet daha sonra vefat eden Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi'nin Cizre'deki mezarını ziyaret etti.

 

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