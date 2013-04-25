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Cizre Emniyet Müdürü görevinden alındı

Dün çevreye rastgele ateş açtıkları iddiası ile 2 sivil polis gözaltına alındığı Cizre'de emniyet müdürü görevinden alındı

25 Nisan 2013 15:05

Cizre Emniyet Müdürü Ercan İçli görevinden alındı. Dün de bir polis aracının yakılması ve sivil polisler tarafından çevreye rastgele ateş açılmasının ardından 2 sivil polis tutuklanmıştı.

23 Nisan gecesi Cizre'de yapılan gösterilerde 14 yaşında bir çocuğun gözüne polisler tarafından atılan gaz bombası isabet etmesinin ardından görme yetisini kaybetmişti. Dün de Cizre'de gençlerin yol kapayarak kimlik kontrolu yapması üzerine sivil polislerin arabayla 17 yaşındaki bir genci yaralamış, arabadaki kişilerin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Olaylarla ilgili yaralanan 4 kişi gözaltına alınmış, 2 sivil polis de tutuklanmıştı.

Yine Cizre'de sivil polisler Âkil İnsanlar heyetininin görüntüleri kameraya çekmişti.

Cizre ilçe emniyet müdürü Ercan İçli'nin görevden alınmasına ilişkin resmi açıklama ve gerekçe henüz gelmedi.

 

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