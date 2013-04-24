Cizre'de rastgele ateş açan 2 sivil polis gözaltına alındı

Şırnak Valiliği, izinsiz gösteri yapan yüzleri maskeli bir grubun, içerisinde 2 polisin bulunduğu sivil aracı yakmak istediğini, polislerin de havaya ateş açarak, araçla olay yerinden uzaklaştıklarını bildirdi. 2 sivil polisin gözaltına aldındığı açıklandı. Twitter'da 14 yaşında bir çocuğun gaz bombası sonucu görme yetisini kaybettiği, 17 yaşındaki bri çocuğun ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Şırnak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün gece izinli iki polis memurunun sivil araçlarıyla Emniyet Müdürlüğü Halı Sahası'na giderken, yüzleri maskeli, molotofkokteyli ve taş atan bir grup tarafından yollarının kesildiği belirtildi.

Polis memurlarının bulunduğu aracın, gruptakilerce yakılmak ve görevlilerin de linç edilmek istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Polis memurları bu durumdan kurtulabilmek için havaya ateş açmak suretiyle olay yerinden şahsi araçlarıyla uzaklaşmışlardır.

Olaydan bir süre sonra çeşitli yerlerinden yaralanmış olan 4 vatandaş Cizre Devlet Hastanesine intikal etmiş ve tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Savcılık talimatı ile iki sivil polis memuru gözaltına alınmış, tahkikat jandarma tarafından yürütülmektedir.'

Polisler rastgele ateş açtı iddiası

Olayla ilgili bir başka iddia ise, gözaltına alınan polislerin, gösteri yapan küçük bir gruba müdahale etmek isterken etrafa rastgele ateş açarak 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu yönünde.

Dün akşam yaşana olayda Yafes Mahallesi'nde yolu trafiğe kapatıp kimlik kontrolü yapmak isteyen bir gruba müdahale eden sivil polisler, araçlarını üzerine sürdükleri 17 yaşındaki Sinan Saltukalp'ı ağır yaraladı. Bu sırada etrafa da ateş eden polisler Abdullah Onanç (40), eşi Meryem Onanç (45), Özgür Tok (12), Nahide Ürper (32) adlı 4 kişiyi yaraladı.

Görgü tanıkları beyaz bir aracın rastgele etrafa ateş açtığını söyledi. Olayın ardından vatandaşlar bölgedeki boş kovanları topladı.