"Cizre'de bodrumlardan çıkartılan ve teşhis edilmeyi bekleyen 137 cenaze var"

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı 74. gününde. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), MEYA-DER ve Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD), Cizre'de yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için oluşturulan kriz masasının raporunu yayımladı. Rapora göre, Cizre'de teşhis edilmeyi bekleyen 137 cenaze var.

Cizre'de iki aydan uzun süren operasyonların ardından bir yandan sokağa çıkma yasağının kaldırılması beklenirken, diğer yandan da cenazelerin kimliklerini tespit etme çalışmaları sürdürülüyor.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, kurulan kriz masasının verilerine göre, üç bodrum katından 167 cenaze çıkartılarak çevredeki il ve ilçe hastanelerine gönderildi.

Teşhis edilmeyi bekleyen cenaze sayısının 137 olduğu belirtiliyor.

İnsan Hakları Derneği Mardin Şube Başkanı Avukat Erdal Kuzu, DBP PM üyesi Mehmet Yavuzel'in de Mardin'de bulunan cenazesinin, ailesinden alınan kan örneğiyle uyuşması üzerine teşhis edildiğini söyledi. Cizre'deki ilk bodrumda bulunan yaralılardan Mehmet Yavuzel, 26 Ocak'ta BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, her iki bacağında şarapnel parçalarının olduğunu ve güçlükle birinci kata çıkarak telefonla konuşabildiğini belirtmişti.

Gazeteci Rohat Aktaş'ın cenazesi teşhis edildi

Mardin İHD Şube Başkanı Erdal Kuzu, Azadiya Welat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş'ın cenazesi de Habur'daki soğuk hava deposunda teşhis edilen sekiz cenazeden biri olduğu aktardı.

'Vücut bütünlüğü bozulmuş' olarak tarif edilen 114 cenazeden alınan numune ve 82 aileden alınan kan örneğinin savcılık aracılığıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini aktaran Kuzu, yaklaşık 60 ailenin kan örneğinin de sonradan gönderildiğini ifade etti.

Şimdiye kadar Mardin'de kan örneği veren 122 ailenin olduğunu vurgulayan Avukat Erdal Kuzu şöyle devam etti. "İstanbul'a gönderilen numunelerden ve ailelerden alınan kan örneklerinden 41 cenazenin kimliği tespit edilmiş. Cenazelerin vücut bütünlüğü bozulmuş, çoğu yanmış. Aileler teşhis edemiyor. Kimi yerlerde ailelerden fotoğrafla teşhis etmeleri isteniyor. Silopi'deki böyle yapılmış. Aileler zaten travma yaşamış. Yapılan bu uygulamalar da ailelere travma içinde yeni travmalar yaşatıyor."

Hafta sonuna doğru DNA örneği veren aile sayısının 140 aşacağını beklediklerini belirten Kuzu kriz masasının ailelere kan vermeleri için çağrılarını sürdürdüğünü ifade etti. Kriz masasının verilerine göre Urfa'da 18, Silopi Habur'da 62, Şırnak'ta 10, Mardin'de 12, Cizre'de 15 ve Antep'te 20 cenaze otopsi işlemleri için bekletiliyor. Silopi Habur Soğuk Hava Deposu'na 73, Urfa'daki hastanelere 28, Antep'e 20, Mardin'e 17, Şırnak'a 13, Cizre'ye 16 cenaze gönderildiği öğrenildi.

Raporda, yapılan otopsilerde ve otopsi sırasında bulunması gereken doktor ve avukatların alınmadığı kaydedildi.

Kriz Masası verilerine göre şimdiye teşhis edilen cenazeler şunlar:

-Şanlıurfa'da 18, Silopi'de 62, Şırnak'ta 10, Mardin'de 12, Cizre'de 15 ve Antep'te 20 cenaze otopsi işlemleri için halen bekletilmekte.

-En az 65 cenazenin teşhisi mümkün değil.

-Mardin'den bulunan 17 cenazeden teşhis edilen; Ekrem Sevilgen (Nusaybin), Mehmet Benzer (Gerçüş), Serdar Özbek (Cizre), Tajdin Nerse (Cizre) ve Mehmet Dalmış (Cizre)

-Şanlıurfa'ya gönderilmiş olan 28 cenazeden otopsisi sonuçlanan Mesut Karşin (Van), Fehmi Fekah Dinç (Batman), Sultan Irmak (Silvan), Ercan Bişkin (Şırnak), Sinan Kaya (Mersin), Yunus Meral (Genç), Barış Gasır (Cizre), Fatma Demir (Savur), Ramazan Biriman (Cizre) ve Mehmet Kulbay (Adıyaman) olmak üzere 10 cenaze defnedilmek üzere gönderildi.

-Şırnak'ta bulunan 13 cenazenin 3'ü ise kimlik tespitleri yapılmadan güvenlik güçleri tarafından defnedildi.

-Yapılan aile başvurusu sonucu fotoğraftan teşhis edilen Hikmet Duran'ın cenazesinin Van'da defnedilmek üzere alınacağı belirtildi.

-Silopi'de bulunan 73 cenazeden teşhis edilen 11 cenazeden Abdulselam Turgut (Van), Murat Kazıcı (Viranşehir), Muharrem Erbek (Cizre), Nursel Dalmış (Silopi), Derya Koç (Erzurum), Ferhat Karaduman (Silopi), Edip Arvas (Çatak), Aydın Erol (Cizre), İlhan Taşdelen (Diyarbakır), Mevlüde Özalap (Cizre) ve Tahir Akdoğan (Cizre) defnedilmek üzere gönderildi.

-Gaziantep'te bulunan 20 cenaze, DNA eşleşmeleri için bekletilmekte. Bekletilen cenazeler merkezden 5 kilometre uzaklıkta askeri bir alanda bekletilirken, teşhis için ailelerin ve hukukçuların gitmelerine izin verilmiyor.

-Cizre'de bulunan 16 cenazeden teşhis edilen Cüneyt Kızıltay'ın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi.

Genelkurmay'dan açıklama

Diğer yandan Genelkurmay Başkanlığı dün internet sitesinden operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, Cizre'de 22-23 Şubat tarihleri arasında yapılan arama faaliyetleri sırasında çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Genelkurmay'ın açıklamasında, Cizre'de "operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 665" dendi. Açıklamada, "İdil'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27, Diyarbakır Sur'da da 234" ifadeleri kullanıldı.