Operasyonların sona ermesinin ardından Cizre'de neler yaşanıyor?

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde güvenlik güçlerinin operasyonlarının tamamlandığını açıklaması, ilçede heyecan yarattı. Cizre'nin çevresinde konuşlanan tankların da bugün öğleden sonra birlikleri olan Cizre Tank Taburu'na döndükleri görüldü.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede Sur Mahallesi'ne gitmek isteyen, aralarında HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da bulunduğu gruba polis izin vermedi

DHA’nın haberine göre; Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lılara yönelik operasyon düzenlemek için 14 Aralık günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı süresince güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda mahallelerdeki hendekler kapatıldı, barikatlar kaldırılırken, PKK'lılara operasyonlar düzenlendi.

Sokağa çıkma yasağının kalkması bekleniyor

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın öğleden sonra yaptığı, "Cizre'de güvenlik güçlerinin operasyonları tamamlandı" açıklaması ilçede heyecan yarattı. Vatandaşlar operasyonların bitmesinin ardından ilçede sokağa çıkma yasaklarının da yakın zamanda kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi. Bu arada Cizre'nin çevresinde konuşlanan tankların da bugün öğleden sonra birlikleri olan Cizre Tank Taburu'na döndükleri görüldü.

İlçenin dün Sur Mahallesi'nde bir evin bodrum katında yaralıların olduğu iddiaları üzerine bugün söz konusu yere ellerinde beyaz bayraklarla gitmek isteyen bir grup kadınların mahalleye girmesine, polisler izin vermedi. Kadınlar ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, ellerinde beyaz bayrak ile belediyenin önünde Sur Mahallesi'ne yürümek istemeleri üzerine, önlerini kesen polis, mahalleye girişlerine izin vermedi.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Twitter hesabında bu gelişmeyle ilgili, "Artık tahammülümüz kalmadı. Öğlene kadar alınmazlarsa yaralıların aileleri ile birlikte üçüncü vahşet bodrumuna hareket edeceğiz. Cenaze ve yaralıları almak için üçüncü vahşet bodrumuna yürürken polis etrafımızı kuşatıp gaz bombaları ile saldırdı, engelledi" iddiasında bulundu.