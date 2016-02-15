DBP Kriz Masası: Cizre'de cenaze sayısı 145’i buldu

Diyarbakır’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER) ve Mezopotamya Hukukçular Derneği’nin (MHD) oluşturduğu kriz masasının verilerine göre Cizre’deki çatışmalarda 145 kişi hayatını kaybetti.

Fırat Haber Ajansı’nda (ANF) yer alan habere göre, DBP, MEYA-DER ve MHD’nın birlikte oluşturdukları kriz masası adına konuşan MEYA-DER Amed Şubesi Eş Başkanı Ayşe Dicle, Cizre'deki operasyonlarda öldürülenlerin sayısının 145'i bulduğunu belirterek, cenazelerin otopsi işlemleri için Mardin, Urfa, Şırnak, Silopi ve Antep'e gönderildiğini söyledi.

Dicle, ailelerin bir kısmının, Cizre'deki sıkıyönetim uygulamaları nedeniyle DNA örneğini veremediğini aktardı. Dicle, Mardin Cumhuriyet Savcılığı'nın cenazelerin teşhise elverişli olmadığını gerekçe göstererek otopsi raporları beklenmeden cenazelerin defnedilmelerini istediğine dikkati çekti.

Dicle, “Bu talep Cizre'de uygulanan vahşi katliamın üstünü örtme ve sonrasında yapılması planlanan muhtemel katliamlara da zemin hazırlamaktadır” açıklamasında bulundu.

Ankara katliamında onlarca cenazenin bir günde DNA örnekleri alınarak teşhis edildiğini hatırlatan Dicle, ancak Cizre'de yapılan katliamda hükümetin DNA eşleştirmelerinin ayları bulacağı gerekçesini öne sürerek, yapılan katliamın boyutunu kamuoyundan saklama niyetinde olduğunu söyledi.

Dicle, kendilerine cenazeler için başvuran aile sayısının 200'e yakın olduğu bilgisini vererek, bu başvuru sayısına bakıldığında katliamın boyutlarının tahmin edilenden çok daha vahim olabileceğini ifade etti.

DNA örneklerinin Mardin ve Silopi'de alındığına işaret eden Dicle, ailelere cenaze ve DNA örnekleri için kriz masasına başvurması çağrısını yineledi.

Kriz masası verileri

* Mardin'de otopsi işlemleri tamamlanan 17 cenazeden 3'ü Cizre'ye, biri Batman Gercüş'e, bir diğeri Nusaybin'e olmak üzere 5 cenaze alındı.

* Urfa'ya gönderilmiş olan 28 cenazeden otopsisi sonuçlanan Mesut Karşin'in cenazesi Van'a, Fehmi Fekah Dinç'in Batman'a, Sultan Irmak'ın cenazesi ise Silvan'a gönderildi.

* Şırnak'ta bulunan 13 cenazenin otopsi işlemleri devam ediyor.

* Silopi'de bulunan 51 cenazeden Abdulselam Turgut Van'a, Murat Kazıcı ise Viranşehir'e gönderildi.

* Bazı cenazelerin teşhisi mümkün değil. Yapılan otopsiler sırasında bulunması gereken doktorlar ve avukatlar alınmadı.

* Urfa'da 25, Silopi'de 49, Şırnak'ta 13, Mardin'de 12, Cizre'de 16, Antep'te 20 cenaze otopsi işlemleri için halen bekletiliyor. Bugün (15 Şubat 2016) itibariyle hastanelere ulaştırılan cenaze sayısı 145'i buldu.