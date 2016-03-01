Cizre'de 79 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2,5 aydır süren sokağa çıkma yasağı yarından itibaren kısmen kaldırılıyor. Şırnak Valiliği, yasağın gündüzleri uygulanmayacağını duyurdu.

Cizre’de 14 Aralık 2015’ten bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının yarından itibaren kaldırılacağı ancak, akşam saat 19.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında devam edeceği bildirildi.

Şırnak Valiliği’nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada yasağın kaldırılmasına ilişkin şöyle dendi:

“İlimiz Cizre ilçe merkezinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından patlayıcılarla tuzaklanmış olarak kurulan barikat ve çukurların bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanmaya konulan sokağa çıkma yasağı 02.03.2016 Çarşamba gününden itibaren; Her gün sabah saat 05.00'dan akşam saat 19.30'a kadar olan saatler arasında kaldırılmış oldu. Akşam saat 19.30'dan sabah saat 05.00'a kadar olan saatler arasında sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Ayrıca Silopi ilçemizde de sokağa çıkma yasağı'nın akşam 18:00 olan başlangıç saati 02.03.2016 tarihinden itibaren akşam saat 19:30 olarak yeniden düzenlenmiştir.”