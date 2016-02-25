Cizre’den Gaziantep’e getirilen 20 cenazeden teşhis edilen 10’u memleketlerine gönderildi

Cizre'de bodrumda öldürülen 20 kişiye ait cenazelerin getirildiği Antep Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) yapılan DNA incelemesi sonucu cenazelerden 10'unun kimliği belirlenmesinden sonra cenazeler memleketlerine gönderildi.

Evrensel'in haberine göre, teşhis edilen cenazelerin alınacağı Yeşilkent Mezarlığının morgunun önünde cenaze yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişi toplandı. Alınacak cenazelerin fotoğraflarının taşındığı törende kadınlar ağıtlar yaktı. Cenazeler zılgıtlar ve sloganlar eşliğinde alınarak cenaze araçlarına bindirildikten sonra konvoy halinde otoban girişine kadar gidildi. Burada yapılan saygı duruşunun ardından konuşma yapan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, bugün alınan cenazelerin bodrumlarda kurtulabilecek durumdayken devletin katliamcı zihniyetiyle katledildiğini söyledi. Devletin Kürt halkına yönelik yürüttüğü kirli savaşın hesabını bir gün vereceğini belirten Toğrul, “Kürt halkı bu katliamları, katliamcı devleti öteden beri tanıyor. Ve özgürleşmeleri yolunda Kürt gençleri, kadınları direnişlerini sürdürecekler. Bunu böyle bilsinler” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Dersim Aksoy’un cenazesi Mardin Ömerli ilçesine, İslam Balıkeser’in cenazesi Hakkâri’ye, Ömer Baran, Nusrettin Bayar, Kasım Yana, Mustafa Gazyak’ın cenazeleri Cizre’ye, Berjin Demirkaya’nın cenazesi Erzurum’un Tekvan ilçesine, Ali Fırat Kalkan’ın cenazesi Van’a, Sakine Şiray ve İzzet Gündüz’ün cenazeleri ise Batman’a defnedilmek üzere gönderildi.