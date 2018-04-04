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Dünya

Çipras: Türkiye provokasyonları artırdı

Yunanistan Başbakanı, tutuklu Yunan askerlerin bırakılması çağrısında bulundu

04 Nisan 2018 22:47

Ankara’yı iki ülke arasındaki gerilimi artırmakla suçlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, sınırı geçmelerinin ardından ‘casusuluk’ iddiasıyla gözaltına alınan iki Yunan askerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. 

Reuters'ta yer alan habere göre kabine toplantısında konuşan Çipras, Ankara’nın ‘iyi niyet göstergesi’ olarak Yunan askerleri bırakması gerektiğini söyledi. Çipras, “Türkiye, son zamanlarda provokasyonlarını artırdı ve durumu tüm cephelerde gerginleştirmeye başladı” dedi. 

Edirne’de Türkiye sınırını geçmelerinin ardından gözaltına alınan askerlerin, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmasını ‘adaletsiz’ olarak nitelendiren Çipras, “Geçmişte, bizim de sınırı birkaç metre geçen Türk askerlerini iade etmemiz gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın da bugün aynı şeyi yapmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı. 

Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan Kastanies Karakolu görevlisi teğmen Aggelos Mitretodis ile Astubay Çavuş Dimitros Kouklatzis ifadelerinde 'sınırı yanlışlıkla geçtiklerini' söylemişti. Askerler, kar ve sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini 'casus olmadıklarını' ifade etmişti.

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