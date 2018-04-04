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Başbakan Yıldırım: Yunanistan rahat durursa diyeceğimiz bir şey yok

"Neyse komşumuz yine de idare edeceğiz"

04 Nisan 2018 16:12

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege denizindeki gerginliklere atıfta bulunarak, "Yunanistan'ta rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok" dedi. Başbakan, Türkiye'nin üniversiteye erişimde Yunanistan'ın ardından ikinci sırada olduğunu söyledi. 

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen MEB Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı'nda konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kolejler yabancı hoca getiremiyor: Tercihlerinde Türkiye yok
Bizim üniversitelerimizin öğrenci kapasitesine göre, en az kontenjanımızın yüzde 5'i kadar yabancı öğrenci almamız lazım. Kaba bir hesapla 375 bin öğrenci. Tıp, diş, eczacılık, hukuk dışında ünveristelerde yabancı kısıtlaması yok diyor YÖK Başkanı. Tabii önemli olan bunu tanıtmamız. Daha çok öğrencinin Türkiye'ye gelmesini sağlamamız lazım. İlköğretimde okullaşma oranı yüzde 100 oldu. Orta öğretimde yüzde 83, yüksek öğretimde yüzde 43 seviyesine ulaşmışız.
Üniversitelerimizdeki kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla. Demek ki erkeklerin biraz daha gayret etmesi lazım. Kızlarda başarı daha yüksek. Öğretmen sayısı 1 milyonu aştı, asker sayımızın neredeyse 1.5 katı. Sınıflarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 24'e düştü. 280 bin civarında yeni derslik açtık, kapasitemizi yükselttik. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren tekli eğitime geçeceğiz. Bu büyük bir gelişmedir.

Dünyadaki en iyi okullar arasında Türkiye'den 10 üniversite
2022'de 76 üniversitemiz vardı, bugün 186 üniversite var. Yakında 10 tane üniversite daha geliyor. Dünyada üniversiteye erişimde ikinci sıradayız. Bu son 15 yılda oldu. YÖK Başkanı'nın yalancısıyım, birinci Yunanistan. İkinci Türkiye. Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke. İstanbul'dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz yine de idare edeceğiz. Rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok.

Üniversitelerimizin sayısıyla gurur duyuyoruz. Üniversite fazla diye bazıları ah-vah ediyor, 'Bu kadar üniversiteye ne gerek var. Üniversitesinin de bir havası var, bu sayıları artırırsanız havası azalıyor' diyenler var. Bunlar memleketin evlatlarına yüksek öğretimi tabiri caizse layık görmeyenlerdir.

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Başbakan Binali YıldırımYunanistanEge denizi

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