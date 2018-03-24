Yunanistan Başbakanı Çipras: Tutuklu askerler için müttefiklerimizden destek alacağız

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askere ilişkin, "Mart ayındaki zirveye kadar meselenin iki ülke arasındaki çözülmesi için elimizden geleni yaptık. Mümkün olmadı. Bundan sonra, Türkiye ile ikili iletişim kanallarımızı göz ardı etmeden, ortaklarımız ve müttefiklerimizden destek alacağız." dedi.

Çipras, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından Yunan basın mensuplarına konuştu.

Habertürk'te yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın her zaman Türkiye ile ikili iletişim kanallarını açık tutacağını ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklemeye devam edeceğine işaret eden Çipras, Türkiye'nin tutumundan dolayı endişe duyduklarını belirtti.