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Dünya

Yunan Savunma Bakanı Kammenos: Türkiye'ye tarihlerinin birçok anında yenildiklerini hatırlatmalıyız

"Türkiye'nin Avrupa değerlerine yaklaştığını görmeyi diliyoruz"

31 Mart 2018 16:45

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos Ermenistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamalarda, "Barış istediğimizi Türkiye’ye izah edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ancak tarihlerinin birçok anında özellikle de akıllarında bulundurdukları büyük Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinin birçok anında; 1821’de de Yunanistan’a olduğu gibi yenildiğini hatırlatmalıyız” dedi. 

ArmHiTec 2018 uluslararası silah ve savunma teknolojisi fuarını ziyaret eden Bakan Panos Kammenos Türkiye ilişkin açıklamalardfa bulundu. “Türkiye’nin uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gösteren bir Avrupa ülkesi olmasını diliyoruz” diyen Kammenos “Türkiye’nin Avrupa değerlerine yaklaştığını görmeyi diliyoruz. Ancak korkarım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarıyla ve büyük Osmanlı İmparatorluğu rüyasına yaptığı atıflarla Türkiye Avrupa’dan, uluslararası hukuktan ve uluslararası camiadan uzaklaşmaktadır” şeklinde konuştu.

Ermeni mevkidaşı Vigen Sargsyan ile yaptığı görüşmede “Yunanistan ile Ermenistan her zaman birlikteler ve olmaya da devam edecekler” diyen Bakan Kammenos “Ortak değerlere, ortak tarihe ve iki büyük soykırımın, Ermeni halkı soykırımının ve Pontus Helenizmi soykırımının ortak kurbanlarına sahibiz. Bütün komşularımız Yunanistan ve Ermenistan’ın barış içerisinde yaşayacağını anlamalıdır. Barış içerisinde yaşamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak egemenliğimizi ve uluslararası hukuku savunmak için de her zaman hazırız” dedi.

 

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