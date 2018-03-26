Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı göstermeli

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 25 Mart Yunanistan’ın Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmasında, Ege'de yaşanan krize de değinerek Türkiye'ye mesaj gönderdi. Çipras, Türkiye’nin “Ege’deki yasadışı davranışlarını durdurmasını, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermesini ve ayrıca uluslararası hukuktan doğan bütün kurallara saygı göstermesini” istedi.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, “Yunanistan çağdaş, Avrupaî, demokratik, sosyal adaleti olan, yasalar önünde eşitlik sunan ve kişisel özgürlüklere tam saygı gösteren bir ülkedir. Barışçıl bir şekilde birlikte yaşamayı, dayanışmayı ve komşularıyla işbirliğini isteyen bir ülkedir” ifadelerini kullanan Başbakan Tsipras Türkiye’ye mesaj gönderdi.

Türkiye’nin “Ege’deki yasadışı davranışlarını durdurmasını, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermesini ve ayrıca uluslararası hukuktan doğan bütün kurallara saygı göstermesini” isteyen Başbakan Aleksis Tsipras “Türkiye 21’inci yüzyılda bir halkın refahını ve ilerlemesini, tahriklerin ve milliyetçi sert söylemlerin değil, birbirine karşılıklı saygı ve komşularla işbirliğinin sağladığını anlamalı” dedi.

Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri konusuna da değinen Başbakan “Bugün düşüncelerimiz Edirne’de bulunan iki askerimizle birliktedir. En kısa zamanda vatana geri dönmeleri için her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.