T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı göstermeli

"Askerlerimizin en kısa zamanda vatana dönmesi için her şeyi yapıyoruz"

26 Mart 2018 15:10

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 25 Mart Yunanistan’ın Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmasında, Ege'de yaşanan krize de değinerek Türkiye'ye mesaj gönderdi. Çipras, Türkiye’nin “Ege’deki yasadışı davranışlarını durdurmasını, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermesini ve ayrıca uluslararası hukuktan doğan bütün kurallara saygı göstermesini” istedi. 

Azınlıkça'da yer alan habere göre, “Yunanistan çağdaş, Avrupaî, demokratik, sosyal adaleti olan, yasalar önünde eşitlik sunan ve kişisel özgürlüklere tam saygı gösteren bir ülkedir. Barışçıl bir şekilde birlikte yaşamayı, dayanışmayı ve komşularıyla işbirliğini isteyen bir ülkedir” ifadelerini kullanan Başbakan Tsipras Türkiye’ye mesaj gönderdi.

Türkiye’nin “Ege’deki yasadışı davranışlarını durdurmasını, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermesini ve ayrıca uluslararası hukuktan doğan bütün kurallara saygı göstermesini” isteyen Başbakan Aleksis Tsipras “Türkiye 21’inci yüzyılda bir halkın refahını ve ilerlemesini, tahriklerin ve milliyetçi sert söylemlerin değil, birbirine karşılıklı saygı ve komşularla işbirliğinin sağladığını anlamalı” dedi.

Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri konusuna da değinen Başbakan “Bugün düşüncelerimiz Edirne’de bulunan iki askerimizle birliktedir. En kısa zamanda vatana geri dönmeleri için her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

YunanistanTsiprasBaşbakanKıbrısEge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24