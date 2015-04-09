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Dünya

Çipras: Türk Akımı kulağa hoş gelmiyor

Yunanistan Başbakanı Çipras, Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesinde Türk Akımı ile ilgili Rusya’nın önerilerini değerlendirdi

09 Nisan 2015 00:46

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye üzerinden inşa edilecek doğalgaz boru hattıyla ilgili "Türk Akımı ismi Yunanistan'da kulağa hoş gelmiyor. Ancak projenin Yunanistan ve Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

CHA’da yer alan habere göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde Türk Akımı ile ilgili Rusya’nın önerilerini değerlendirdi.

Türk Akımı isminin kendilerine hoş gelmediğini ifade eden Çipras, “Türk Akımı doğalgaz boru hattı ismi Yunanistan’da kulağa hoş gelmiyor. Ancak projenin Yunanistan ve Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.

Ortak basın toplantısında konuşan Putin, Güney Akım’ın iptalinin ardından Türkiye üzerinden inşa edilecek Türk Akımı’nın Yunanistan açısından önemli bir fırsat olacağını söyledi. Anlaşma konusunda net bir şey söylemenin henüz zor olduğunu, kurumsal düzeyde çalışmaların yapılacağını ifade eden Putin, Yunanistan’ın projeye katılıp katılmayacağı ile ilgili kararın kendilerine ait olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, söz konusu proje ile Yunanistan’ın jeopolitik statüsünün artacağını, Avrupa ’nın güneyi ve merkezi için transit ülkeye dönüşeceğini ve yıllık yüz milyonlarca avro kazanacağını ifade etti.

Türkiye sınırından Yunanistan’a uzanacak doğalgaz boru hattının hem Yunanistan enerji ihtiyacını karşılayacağını, hem de Avrupa’nın enerji güvenliğini artıracağını kaydeden Çipras, proje konusunda Yunanistan ve Avrupa Birliği yasaları ile uygun hareket etmek zorunda olduklarını hatırlattı.

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