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Dünya

Çipras AB zirvesinde 'cesur girişim' çağrısı yaptı

Yunanistan Başbakanı Çipras Yunan ekonomisinin canlandırılması için cesur girişimlerde bulunma çağrısı yaptı

20 Mart 2015 08:53

AB liderlerini biraraya getiren zirve Brüksel'de toplanırken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Yunan ekonomisinin canlandırılması için cesur girişimlerde bulunma çağrısı yaptı.

Çipras zirveden önce Alman, Fransız ve AB kurumlarının liderleriyle görüştü.

Yunanistan ve borçverenleri arasındaki anlaşmazlık zirvenin resmi gündeminde yer almıyor.

Ancak uzmanlar zirveye bu konunun hakim olmasını bekliyor.

 

Merkel: Çözüm beklemeyin

 

Çipras Brüksel'e varışında yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği krizi geride bırakmak ve büyümeye doğru yol almak için demokrasiye ve anlaşmalara uygun cesur siyasi adımlara ihtiyaç duyuyor" dedi.

Çipras AB liderlerini ülkesinin iflasta sürüklenmemesi ve Euro'dan çıkmaması için hayati önemdeki kredilerin serbest bırakılması için önerdiği reformların yeterli olduğunu ikna etmeye çalışıyor.

Ancak Çipras'ın planlarına başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinin liderleri karşı çıkıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de uzlaşmanın muhtemel olmadığını söyledi.

Merkel "Bir çözüm beklemeyin. Kararlar Euro Grubu'nda alınıyor ve öyle de kalacak" dedi.

İki günlük zirvenin resmi gündeminde Avrupa'nın Rus doğalgazına bağımlılığı ve Ukrayna krizi bulunuyor.

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