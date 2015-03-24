Çipras'tan Merkel'e: Para için gelmedim

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Berlin'de Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmenin gündem maddesi Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizdi. Merkel reform çağrısını yineledi, Çipras ise Almanya'ya mali yardım istemek için gelmediğini söyledi.

İki lider başbakanlıkta yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Merkel'den bir kez daha Atina'ya reform çağrısı geldi. Almanya Başbakanı, Yunan ekonomisinin büyümesinin reformlar yoluyla sağlanabileceğini belirtti.

Merkel, ayrıca Atina'nın reform önerilerininin sadece Berlin'den değil, Euro Bölgesi Maliye Bakanları’ndan da onay alması gerektiğini vurguladı.

Çipras ise ekonomik ve mali destek talep etmek için Almanya'ya gittiği iddialarını yalanladı.

Çipras, şunları kaydetti: "Benim ekonomik ve mali destek talep etmek için Almanya'ya geldiğim söylendi. Sebep bu değil. Birlikte fikir alışverişinde bulunmak. Biz nerede ortak bir temel var ve nerede farklı düşündüğümüzü görmek istedik. Bu farklılıklar da tartışılmalı. Bu görüşmemiz verimli olabilir ve iki ülke arasında yeni bir tür ilişki oluşur."

'Bizim için konu kapandı’

Basın toplantısında gündeme gelen bir diğer konu da Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin Almanya'dan tazminat istemesi oldu.

Merkel, Yunanistan'ın tazminat talebiyle ilgili olarak, tazminat konusunun Alman hükümeti açısından siyasi ve yasal olarak kapandığını yineledi.

Ancak geçmişte Yunanistan'da nasıl bir zulüm yapıldığı, Nasyonalsosyalizm döneminde Yunanistan'da nasıl bir despotluk yapıldığının bilincinde olduklarını ve bunu Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un geçen yıl Yunanistan'a yaptığı ziyarette de dile getirdiğini kaydeden Merkel, bu bilinci ayakta tutma görevini Almanya'nın çok ciddiye aldığını ifade etti.

‘Geçmişi aydınlatmamız lazım’

Aleksis Çipras'ın ise konuyla ilgili ifadeleri "Geçmişteki gölgeleri aydınlatmamız lazım" şeklinde oldu.

Çipras, daha önceden yaptığı açıklamada, Yunanistan ile Almanya arasında İkinci Dünya Savaşı ile ilgili, çözümlenmemiş savaş tazminat meselesi bulunduğunu belirtmişti.