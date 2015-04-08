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Dünya

Yunanistan Nazi işgalinin faturasını çıkardı, Almanya'dan 279 milyar euro tazminat istedi

Almanya: Sorun 1990'da halloldu

08 Nisan 2015 10:55

Yunanistan hükümeti Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeyi işgalinin neden olduğu zararlara karşılık olarak Almanya'dan 279 milyar Euro tazminat istedi.

Atina yönetimi ilk kez, Nazilerin yağma ve vahşeti karşılığı Almanya'nın Yunanistan'a ödemesi gerektiğini iddia ettiği borcu hesapladı.

Almanya hükümetine göre ise bu sorun yıllar önce hukuki çerçevede halledildi.

Yunanistan'da Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) tazminatı, ülkenin AB ve IMF'ye borçlarının taksitlerini ödemede zorluk çektiği bir dönemde istedi.

 

Almanya: Sorun 1990'da halloldu

 

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras tazminat meselesini geçen ay Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde gündeme getirmişti.

Berlin yönetimi 1960 yılında Yunanistan'a tazminat olarak, ülkenin talebinin bir bölümü olarak 115 milyon Alman Markı vermişti.

Yunan yetkililer bunun, tahrip olan alt yapısı, savaş suçları ve işgal döneminde kendisine zorla yaptırılan bazı ödemelerin geri dönüşüne karşılık gelmediğini vurguluyor.

Almanya savaş tazminatı konusunun, soğuk savaş dönemindeki iki Almanya'nın birleşmesinden önce, 1990'da hallolduğunu söylüyor.

SYRIZA yetkililileri Almanya'nın, Yunanların çok sıkı kurtarma paketi şartları nedeniyle zorluk çekmesine neden olduğunu söylüyor.

 

Yeniden müzakere çabası

 

Yunanistan, AB, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve IMF'nin, ülkenin iflasını önlemek için Atina'ya verdiği 240 milyar Euro'luk borcun yeniden müzakere edilmesi için çabalıyor.

Atina; AB, AMB ve IMF'nin Yunanistan'ın reformlarını yetersiz bulduğu için Ağustos ayından bu yana kurtarma paketi yardımı almadı.

Yunanistan'ın IMF'ye 9 Nisan'a kadar 448 milyon euro borç taksidi ödemesi yapması gerekiyor.

IMF Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan'ın bu hafta fona olan borçlarını ödeyeceğini duyurdu.

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