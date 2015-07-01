T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çipras, bazı koşullarla Yunanistan’ı kurtarma teklifini kabul etti

Yunanistan IMF'ye dün ödemesi gereken 1.6 milyon Euro'yı ödeyemeyeceğini açıklamıştı

01 Temmuz 2015 15:56

Haziran ayında IMF’ye  olan 1.6 milyar Euro’luk borcunu ödeyemeyen ve resmen temerrüde düşen Yunanistan’da Başbakan Aleksis Çipras, yiyecek ve içecekte KDV’nin yüzde 23’e çıkarılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, dar gelirli emekliler için yapılan ek ödemelerin aşamalı olarak kaldırılmasını kabul etti.

Financial Times gazetesinde yer alan bir haberde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Avrupalı kreditörlerin istekleri karşısında borç dilimi için geri adım attığı ve kendi şartlarını onlara yakınlaştırdığı iddia edildi.

FT, Yunanistan Başbakanı'nın kreditörlerin kurtarma teklifini bir koşula kabul ettiğini yazılı olarak iletti.

Öte yandan, CNN Türk’te yer alan habere göre, Aleksis Çipras akşam saatlerinde Euro bölgesi maliye bakanlarının toplantısı öncesi bir mektup göndererek yapılabilecek yeni bir anlaşma için üç adım geri attı. Çipras, yiyecek ve içecekte KDV’nin yüzde 23’e çıkarılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, dar gelirli emekliler için yapılan ek ödemelerin aşamalı olarak kaldırılmasını kabul etti. 

ETİKETLER

yunanistantsiprassyrizakrizimfabhaber

İlgili Haberler

Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu indirdi

Atina'nın referandum kararı kredi derecelendirme kuruluşlarını harekete geçirdi. S&P'nin ardından Fitch Ratings de Yunanistan'ın kredi notunu bir kademe düşürdü.

Borç krizindeki Yunanistan'da Eşref Amca manşet oldu

Yunanistan, 323 milyar Euro'luk borcuyla iflas bayrağını çekmek üzere

Yunanistan borcunu ödemedi

Yunanistan, IMF'ye borcunu zamanında ödeyemeyen ilk Avrupa ülkesi oldu. Saatler gece yarısı 00:00'ı gösterdiğinde yardım programının da süresi doldu.

Yunanistan resmen iflas etti, şimdi ne olacak?

Yunanistan, IMF'ye 1.6 milyar Euro'luk borcunu ödeyemeyip temerrüde düşen ilk gelişmiş ülke olarak kayıtlara geçti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24