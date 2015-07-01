Çipras, bazı koşullarla Yunanistan’ı kurtarma teklifini kabul etti

Haziran ayında IMF’ye olan 1.6 milyar Euro’luk borcunu ödeyemeyen ve resmen temerrüde düşen Yunanistan’da Başbakan Aleksis Çipras, yiyecek ve içecekte KDV’nin yüzde 23’e çıkarılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, dar gelirli emekliler için yapılan ek ödemelerin aşamalı olarak kaldırılmasını kabul etti.

Financial Times gazetesinde yer alan bir haberde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Avrupalı kreditörlerin istekleri karşısında borç dilimi için geri adım attığı ve kendi şartlarını onlara yakınlaştırdığı iddia edildi.

FT, Yunanistan Başbakanı'nın kreditörlerin kurtarma teklifini bir koşula kabul ettiğini yazılı olarak iletti.

Öte yandan, CNN Türk’te yer alan habere göre, Aleksis Çipras akşam saatlerinde Euro bölgesi maliye bakanlarının toplantısı öncesi bir mektup göndererek yapılabilecek yeni bir anlaşma için üç adım geri attı. Çipras, yiyecek ve içecekte KDV’nin yüzde 23’e çıkarılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, dar gelirli emekliler için yapılan ek ödemelerin aşamalı olarak kaldırılmasını kabul etti.