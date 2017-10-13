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Yaşam

Cinsel tacizle suçlanan Oscarlı yapımcı Weinstein'a soruşturma

"Hepimiz hata yaparız, ikinci bir şansı hak ediyorum"

13 Ekim 2017 14:08

ABD'li ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarının ardından Londra ve New York'ta iki ayrı polis soruşturması başlatıldığı belirtildi.

New York polisi, Weinstein ile ilgili 2004 yılında yöneltilen bir cinsel taciz suçlamasının tekrar ele alındığını açıklayarak, insanları bir saldırıya uğramışlarsa itirafta bulunmaya çağırdı.

Londra polisi de yapımcıya yönelik taciz suçlamasının 1980'lere dayandığını aktararak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

​Oscar ödüllü ünlü yapımcıyı bugüne dek cinsel tacizle suçlayanlar arasında Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Lea Seydoux, Rosanna Arquette ve Mira Sorvino gibi ünlü aktrisler yer alıyor.

Weinstein, özür dilemedi

Hakkındaki suçlamaların geçen hafta ortaya çıkmasının ardından ilk defa çarşamba günü kameraların karşısına geçen Weinstein, "Hepimiz hata yaparız, ikinci bir şansı hak ediyorum" dedi.

Weinstein, kendisine taciz suçlaması yönelten kadınlardan özür dilemedi. Weinstein'ın eşi Georgina Chapman, ünlü yapımcıdan boşanacağını duyurdu.

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