Jolie ve Paltrow da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'i suçladı: Gençken tacizine uğradık

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın tacizine uğradığını öne sürdü. Öte yandan Weinstein'ın eşinin, son günlerde adı cinsel taciz iddialarına karışan ünlü yapımcıdan boşanmaya karar verdiği aktarıldı.

Jolie ve Paltrow, kariyerlerinin henüz başındayken Weinstein'ın tacizine uğradıklarını anlattı.

İki oyuncu, Weinstein'ın kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddialarını gündeme ilk getiren New York Times'a yazılı açıklamada bulundu.

Jolie, "Gençliğimde Harvey Weinstein ile kötü bir deneyimim olmuştu. Ve sonuç olarak onunla bir daha asla çalışmamayı seçtim. Diğerlerini de bu konuda uyardım. Hiçbir bir alanda ve ülkede kadınlara karşı bu davranış kabul edilemez" dedi.

Sputnik'in haberine göre; Jolie, 1998 yılında ‘Playing by Heart' adlı filmin tanıtımı sırasında Weinstein'ın bir otel odasında kendisine ‘istenmeyen hamle' yaptığını söyledi.​

Paltrow ise yaptığı açıklamada, 'Emma' adlı filmde oyuncuya başrolü veren Weinstein'ın daha sonra kendisini otel odasına çağırdığını ve burada cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Paltrow, "Çocuktum ve donakalmıştım" dedi.

Öte yandan o dönemdeki erkek arkadaşı Brad Pitt'e durumu anlattığını söyleyen Paltrow, ünlü aktörün Weinstein ile karşı karşıya geldiğini aktardı.

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İtalyan oyuncu Argento: Bir otel odasında tecavüz etti

Ünlü İtalyan yönetmen Dario Argento'nun oyuncu kızı Asia Argento ise Weinstein'ın, kendisine 21 yaşındayken Fransa'da bir otel odasında tecavüz ettiğini söyledi.

​Argento, 1997'de yılında Fransa'nın Antibes kentindeki Hotel du Cap-Eden-Roc'da Miramax tarafından verilen bir partideyken Weinstein'ın kendisini boş bir odaya götürdüğünü ve ondan masaj yapmasını istediğini anlattı.

Daha sonra durumun farkına vardığını bildiren ünlü oyuncu Weinstein'dan durmasını istediğini ve ona direnemediğini açıkladı:

"Tam bir kabustu. Bu olay 1999 yılında vizyona girecek olan filmimden önce başıma gelmişti. Bana sürekli hediyeler gönderiyordu ve ona yakın olmazsam kariyerimi mahvedeceğini söylüyordu. Onu her gördüğümde kendimi küçük, aptal ve zayıf hissediyordum. Çünkü tecavüzden sonra o kazandı."

Argento ayrıca, başına gelenleri kendi yönetip oynadığı bir film sahnesini de sosyal medyadan paylaştı.

Weinstein'ın eşi: Bu acıyı yaşayan kadınlar için çok üzgünüm

Weinstein'ın moda tasarımcısı eşi Georgina Chapman ise cinsel taciz iddialarının ardından yapımcıyı terk ettiğini açıkladı.

People dergisine konuşan 41 yaşındaki Chapman, "Bu affedilemez hareketlerden dolayı büyük acı çeken kadınlar için çok üzgünüm" dedi.

Chapman ile Weinstein'ın iki çocuğu bulunuyor.

Kızları Weinstein'in şirketinde staj yapan Obama ailesinden tepki

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama da olaya karşı sessiz kalmadı.

Obama çiftinin en büyük kızları Malia, bu senenin başında New York'ta bulunan The Weinstein Şirketi'nde stajyer olarak çalışmıştı.

Obamalar, Harvey Weinstein'la ilgili haberlerden ‘tiksinti duyduklarını' dile getirerek, cinsel tacizi açıklayan kadınların cesaretini kutladıklarını bildirdi.

Clooney: Oyncuların rol yapmak adına Weinstein'le yattığına dair söylentiler duymuştum

​Hollywood'un ünlü aktörü George Clooney, Weinstein'ın herhangi bir tacizine tanık olmadığını belirterek, bazı aktrislerin ‘rol kapabilmek için Weinstein ile yattığına' dair söylentiler duyduğunu belirtti.

Clooney, 1996 yılında ‘From Dusk Till Dawn' adlı filmde Weinstein'ın kendisine verdiği rolüyle ilk ilk kez büyük bir yapımda yer almıştı.

"O zamanlar bana, aktrisleri lekeleme ve yetenekleri sayesinde işi almadıklarını söyleyerek onları aşağılama yöntemi gibi görünmüştü. Bu yüzden söylentileri ciddiye almamıştım" dedi.

Weinstein'in sözcüsünden açıklama

Weinstein'ın sözcüsü Sallie Hofmeister ise yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Rıza dışında bir cinsel ilişki olduğuna dair iddialar Weinstein tarafından kesinlikle reddedilmektedir. Weinstein, girişimini reddeden kadınlardan asla herhangi bir intikam almadığını teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.