Oscarlı ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlaması

New York Times, Oscar ödüllü ünlü yapımcı Harvey Weinstein'a son 30 yıl içerisinde aralarında tanınmış oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yöneltildiğini bildirdi. Gazetenin haberinde, Weinstein'ın en az sekiz kadınla yargı yoluna gitmemeleri karşılığında özel anlaşmalara vardığı da ifade edildi.

Weinstein ise tavırlarından dolayı bazı çalışma arkadaşlarının acı çekmesine neden olduğunu ve bunun için özür dilediğini açıkladı.

Ucuz Roman (Pulp Fiction), Umut Işığım (Silver Linings Playbook) ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Weinstein, aralarında Zoraki Kral, Chicago ve İngiliz Hasta'nın yer aldığı çok sayıda filmle de Oscar Ödülü kazanmıştı.

Ünlü oyuncular da var

Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yönelten isimler arasında ünlü oyuncular Ashley Judd ve Rose McGowan da bulunuyor.

NYTimes'ın haberine göre, Judd, yaklaşık 20 yıl kadar önce Weinstein tarafından yeni projeleri görüşmek üzere Beverly Hills'teki lüks bir otele davet edildiğini aktardı.

Ancak Judd, kahvaltılı bir iş toplantısı yapmayı beklerken, Weinstein'ın kendisini odaya çağırdığını, kapıyı üzerinde bornozla açtığını ve masaj yapıp yapamayacağını veya duş alırken kendisini izleyip izleyemeyeceğini sorduğunu anlattı.

Weinstein'ın iki eski asistanı ile İtalyan bir manken de benzer suçlamalar yöneltti. Asistanlardan birisi de yine ünlü yapımcının kendisine masaj yapmasını istediğini öne sürdü.

Yapım şirketinin eski çalışanlarından Lauren O'Connor da Weinstein'ın sahibi olduğu şirketlerde "kadınlar için zehirli bir ortam" yarattığını söyledi.

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Weinstein özür diledi

Oscar Ödüllü yapımcı ise yaptığı yazılı açıklamada, son bir yıldır bir grup terapistle birlikte "kendisini daha iyi tanımaya ve şeytanlarını yok etmeye" çalıştığını söyledi.

Weinstein, tüm kadınlara saygı duyduğunu ve kendisine ikinci bir şans verilmesini umduğunu da sözlerine ekledi. Ünlü yapımcı ayrıca, bu meseleyle mücadele etmek için süresiz izne ayrıldığını da ifade etti.

Weinstein, "Geçmişte çalışma arkadaşlarıma yönelik tavırlarımın çok büyük acılara neden olduğunun farkındayım ve bundan dolayı da tüm içtenliğimle özür dilerim" dedi.

Weinstein'ın avukatlarından Lisa Bloom da ayrı bir açıklamayla, müvekkilinin "gündeme getirilen suçlamaları reddettiğini" bildirdi.