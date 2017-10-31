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Kültür-Sanat

Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey'ye Özel Emmy Ödülü verilmesinden vazgeçildi

Ödülün, Spacey'ye 20 Kasım'da New York'ta düzenlenecek törenle verilmesi planlanıyordu

31 Ekim 2017 23:04

Uluslararası Televizyon Akademisi, cinsel taciz suçlamasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'ye, "Uluslararası Emmy Kurucuları Ödülü" vermekten vazgeçtiğini açıkladı. Akademi bu kararı "son gelişmeler ışığında" aldığını duyurdu.

"Uluslararası Emmy Kurucuları Ödülü", yaratıcılıklarıyla küresel çapta televizyon prodüksiyonuna katkıda bulunan kişilere veriliyor. Ödülün, Spacey'ye 20 Kasım'da New York'ta düzenlenecek bir törenle verilmesi planlanıyordu.

Uluslararası Televizyon Akademisi ise ABD'de televizyon alanındaki en saygın ödüller arasında gösterilen Emmy Ödülleri'ni veriyor. Daha önce "Uluslararası Emmy Kurucuları Ödülü"ne layık görülenler arasında ünlü Amerikalı yönetmen Steven Spielberg ile ödüllü dizi Downton Abbey'nin yaratıcısı Julian Fellowes de vardı.

"Beni baştan çıkarmaya çalışıyordu"

Amerikalı oyuncu Anthony Rapp'in, Kevin Spacey'yi 14 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Rapp, o zamanlar 26 yaşındaki Spacey'nin bir partide sarhoş olduktan sonra kendisini bir yatak odasına götürdüğünü ve ardından üzerine yattığını anlatmıştı.

"Beni baştan çıkarmaya çalışıyordu… Benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığının farkındaydım" diyen Rapp, daha sonra Spacey'nin yanından uzaklaşıp tuvalete gittiğini, olayın da daha fazla büyümeden orada noktalandığını söylemişti.

Özür diledi, açıklaması tepki çekti

Suçlamalara yanıt veren Spacey ise olayı hatırlamadığını söyleyip, Rapp'ten özür dilemişti.

Spacey, "İçtenlikle söylemeliyim, böyle bir olayı hatırlamıyorum. 30 yılı aşkın süre önce yaşanmış olmalı. Ama eğer bahsettiği gibi davrandıysam, sarhoşluktan kaynaklanan bu son derece uygunsuz davranışım için ona tüm samimiyetimle özür borçluyum ve bu hisleri bunca yıl taşımak zorunda kalmasından dolayı üzgünüm" demişti.

Spacey'nin aynı açıklamasında eşcinsel bir erkek olarak yaşamayı seçtiğini ilk kez açıklaması ise tepki çekti.

LGBTİ (Lesbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) toplulukları ve oyuncu, komedyen, film eleştirmenleri gibi öne çıkan isimler, bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak ile eşcinsel olmak arasında hiçbir ilişki kurulamayacağını vurguladı.

Sosyal medyada açıklamaya, sarhoşluğun bir kişiye cinsel tacizi haklı çıkarmayacağına da dikkat çekilerek tepki gösterildi.

 

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