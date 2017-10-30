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Yaşam

Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey'nin abisi: Babamız çocuk tecavüzcüsü bir Nazi'ydi

Aşırı sağ görüşlü babalarının bıyığını Hitler gibi kestiğini söyleyen Randall Fowler, büyüdükleri evi 'bir korku evi' olarak niteledi

31 Ekim 2017 20:34

Cinsel tacizle suçlanan ABD'li oyuncu Kevin Spacey'nin ağabeyi Randall Fowler, ailenin 'bilinmeyen hikâyesini' Daily Mail'e anlattı. Fowler, çocukken yıllarca Nazi Partisi üyesi olan babaları tarafından tecavüze uğradığını ve dövüldüğünü açıkladı.

Oyuncu Antony Rapp'in yaklaşık 30 yıl önce cinsel tacizle suçladığı Oscarlı oyuncu Kevin Spacey'nin ağabeyi Randall Fowler Daily Mail'e konuştu.

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Kevin Spaceycinsel tacizRandall FowlerAntony RappRod StewartThomas Geoffrey Fowler
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