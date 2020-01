Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey'nin abisi: Babamız çocuk tecavüzcüsü bir Nazi'ydi

Cinsel tacizle suçlanan ABD'li oyuncu Kevin Spacey'nin ağabeyi Randall Fowler, ailenin 'bilinmeyen hikâyesini' Daily Mail'e anlattı. Fowler, çocukken yıllarca Nazi Partisi üyesi olan babaları tarafından tecavüze uğradığını ve dövüldüğünü açıkladı.

Oyuncu Antony Rapp'in yaklaşık 30 yıl önce cinsel tacizle suçladığı Oscarlı oyuncu Kevin Spacey'nin ağabeyi Randall Fowler Daily Mail'e konuştu.

