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Kültür-Sanat

Netflix Kevin Spacey'in karıştığı taciz iddiasının ardından 'House of Cards'ın final yapacağını açıkladı

"Kevin Spacey, daha önce de belirlediğimiz gibi sette bulunmuyor"

31 Ekim 2017 15:25

ABD'nin sinema, dizi, belgesel içerikli online yayın şirketi Netflix, ödüllü dizisi House of Cards'ı bitirmeye karar aldığını duyurdu.

Açıklama oyuncu Antony Rapp'in, dizinin başrol oyuncusu ABD'li aktör Kevin Spacey'e yönelttiği taci iddialarının bir gün ardından geldi.

Netflix açıklamasında, Spacey'nin 26 yaşındayken 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar etmeye çalıştığına dair iddiaların kendilerini derinden üzdüğü kaydetti, fakat diziyi bitirme kararını aylar öncesinden aldıkları belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Dün gece basına yansıyan haberlerden sonra, Baltimore'da bulunan dizi oyuncuları ve set çalışanlarını desteklemek ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için bu öğleden sonra bir toplantı gerçekleştirdik. Kevin Spacey, daha önce de belirlediğimiz gibi sette bulunmuyor."

Ünlü medya şirketi, şu anda 6.sezon çekimleri devam eden ve 2018'de yeni sezonunun yayınlanması planlanan dizinin final yapacağını da açıklamasında ifade etti.

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